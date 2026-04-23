Sõja 1520. päev: Allikas: Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodis asuvat naftapumplat

Venemaa võimude ja sotsiaalmeediakanalite teatel ründasid Ukraina droonid nafta- ja energiataristut mitmel pool Venemaal ning okupeeritud Ukraina aladel. Venemaa rünnakus hukkus öösel Dnipro linnas kaks inimest ja 10 sai vigastada, teatasid neljapäeval Ukraina võimud.

Oluline Vene-Ukraina sõjas kolmapäeval, 23. aprillil kell 14.10:

- Ukraina droonid ründasid nafta- ja energiataristut mitmel pool Venemaal;

- Allikas: Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodis asuvat naftapumplat;

- Dnipro linnas sai Venemaa rünnakus vigastada seitse inimest;

- Peskovi väitel on Putin valmis Zelenskiga kohtuma;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit.

Allikas: Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodis asuvat naftapumplat

Ukraina droonid tabasid ööl vastu neljapäeva Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuvat Gorki naftapumplat, teatas Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) ametnik.

Allika sõnul said esialgsetel andmetel rünnakus kahjustada kolm naftamahutit ning puhkes ulatuslik tulekahju, mis levis 20 000 ruutmeetrile.

Pumpla on Venemaa naftatranspordisüsteemi oluline lüli, mis hoiab töös magistraalnaftajuhtmeid, lisas allikas.

"Taoliste võtmeobjektide kahjustamine tekitab Venemaa naftatarnete logistikas tõsiseid tõrkeid," sõnas allikas. "Magistraalnaftajuhtmete töö on häiritud, rafineerimistehaste tõhusus langeb ja transpordikulud suurenevad."

"Kõik see mõjutab otseselt Venemaa riigieelarve tulusid, millest rahastatakse sõda Ukraina vastu," lisas ta.

Allikas märkis, et Gorki naftapumpla kuulub Venemaa suurimale riigi kontrolli all olevale torujuhtmetranspordi ettevõttele Transneft. Pumpla kaudu suunatakse toornaftat riigisisestele marsruutidele, sealhulgas Nižni Novgorodi oblastis Kstovos asuvasse Lukoili rafineerimistehasesse.

Drones attacked the "Gorkiy" oil pumping station in Russia's Nizhny Novgorod region.



The "Gorkiy" station is a vital link in Russia's oil transportation system and is part of the "Transneft-Upper Volga" structure.



According to preliminary data, the strike damaged three oil… pic.twitter.com/zsjI3XvLAS — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 23, 2026

Ukraina droonid ründasid nafta- ja energiataristut mitmel pool Venemaal

Lisaks Nižni Novgorodi oblasti naftapumplale ründasid Ukraina droonid teadete kohaselt ka okupeeritud Krimmis Feodossias asuvat naftabaasi ja okupeeritud Melitopolis asuvat alajaama.

Sotsiaalmeedia teatel tabati Feodossia rajatist väidetavalt viis korda, mille tagajärjel puhkes tulekahju. Üle kogu poolsaare kuulsid elanikud arvukalt plahvatusi.

Kremli ametisse määratud Sevastopoli juhi Mihhail Razvožajevi väitel asus Venemaa õhutõrje rünnakut tõrjuma ning linna kohal tulistati alla mitu õhusihtmärki.

Droonid tabasid Venemaal ka Samara oblastis asuvaid Samara ja Novokuibõševski linnu. Tegemist oli juba teise järjestikuse ööga, mil piirkonda rünnati.

Piirkondlike ametnike teatel hukkus Novokuibõševskis üks inimene ning Samaras viidi kaks inimest haiglasse, kui droon tabas elumaja.

Kohalike elanike sõnul oli öösel kuulda plahvatusi ja droonide lendu. Salvestistelt ja pealtnägijate kirjeldustest nähtub, et kortermaja ülemistel korrustel purunesid aknad ning puhkes tulekahju. Sündmuskohale saabunud päästeteenistused evakueerisid elanikud ja asusid kahjusid likvideerima.

Võimude teatel kostis plahvatusi kõikjal piirkonnas ning välja kuulutati õhuhäire. Kurumotši lennujaamas peatati ajutiselt lendude saabumine ja väljumine.

The Kyiv Independentil ei ole võimalik Venemaa ametnike väiteid ja teateid koheselt ega sõltumatult kinnitada.

Sügaval Venemaa sisemaal asuv Samara oblast on regulaarne rünnakute sihtmärk ning asub Ukraina-Venemaa piirist ligikaudu 750 kilomeetri kaugusel.

Dnipros sai Vene rünnakus surma kaks ja viga 10 inimest

Venemaa pommitas ööl vastu neljapäeva Dnipro linna ning rünnakus sai vigastada vähemalt seitse inimest. Hiljem teatasid võimud, et rünnakus hukkus kaks inimest, 10 sai vigastada.

Dnipropetrovski oblasti administratsiooni juht Oleksandr Ganža teatas neljapäeva varahommikul, et vaenlase rünnaku tõttu puhkesid linnas mitmed tulekahjud. Veidi hiljem teatas Ganža, et vaenlane tabas mitmekorruselist hoonet.

"Venemaa rünnaku tagajärjel sai vigastada seitse inimest. Kaks neist on lapsed," teatas Ganža.

Venemaa ründas Dnipros mitmekorruselist elumaja Autor/allikas: Kuvatõmmis

Peskovi väitel on Putin valmis Zelenskiga kohtuma

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis kolmapäeval, et Vladimir Putin on valmis kohtuma Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Peskovi sõnul saab aga selline kohtumine olla tõhus vaid kokkulepete lõpliku vormistamise etapis.

"Peamine on kohtumise eesmärgipüstitus. Milleks kuupäev? Putin on öelnud, et ta on valmis Moskvas igal ajal kohtuma. Peamine on see, et oleks, mille pärast kohtuda. Peamine on see, et kohtumine oleks produktiivne ja see saab toimuda ainult kokkulepete lõplikuks viimistlemiseks," seletas Peskov.

Peskov väitel ei näe Moskva Kiievi poolt poliitilist tahet konflikti lahendamiseks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles juba kuu alguses, et seni on kolmepoolsed läbirääkimised Venemaaga edasi lükatud. Zelenski rõhutas aga, et on valmis Putiniga kohtuma, kuid mitte Moskvas ega Kiievis.

Zelenski kordas kolmapäeval, et kohtumine Putiniga võiks toimuda Lähis-Idas, Euroopas või Ühendriikides.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 322 550 (+1100);

- tankid 11 888 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 441 (+5);

- suurtükisüsteemid 40 574 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1752 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1351 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 253 430 (+1941) ;

- tiibraketid 4549 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 91 127 (+202);

- eritehnika 4134 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.