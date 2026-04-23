Taanis sai kahe rongi kokkupõrkes vigastada vähemalt 17 inimest

Õnnetus leidis aset Hillerødi lähedal, umbes 50 kilomeetri kaugusel Kopenhaagenist. Meedia teatel sai umbes kümme inimest vigastada. Päästeteenistus ütles hiljem uudisteagentuurile Reuters, et vigastada sai vähemalt 17 inimest

Taani politsei teatel juhtus õnnetus Hillerødi ja Kagerupi vahel. Päästeteenistus sai õnnetuse kohta teate kell pool seitse hommikul."Kõik on rongidest evakueeritud, seega keegi lõksus pole. Sündmuskohale on saadetud päästjad," teatas pressiesindaja.