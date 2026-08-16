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Ungaris hukkus rängas bussiõnnetuses vähemalt 12 inimest

Välismaa
Ungaris hukkus rängas bussiõnnetuses vähemalt 12 inimest
Ungaris hukkus rängas bussiõnnetuses vähemalt 12 inimest Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Ungaris hukkus rängas bussiõnnetuses vähemalt 12 inimest ja veel mitu sai raskelt vigastada. Uudisteagentuuri AP teatel transportis Poola buss noori Ungarisse aeroobikavõistlustele.

Buss kaldus M3 kiirteel seni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse, paiskus kraavi ja jäi külili pidama.

Õnnetus juhtus kohaliku aja järgi varahommikul Ida-Ungaris Mezőkeresztesi linna lähedal. Riikliku uudisteagentuuri MTI andmetel oli bussis 57 reisijat ja kaks juhti.

Õnnetus juhtus täiesti sirgel teelõigul. Politsei esialgsel hinnangul jäi bussijuht roolis magama. Juht pääses õnnetusest eluga ning ta võeti vahi alla.

Päästeteenistuse teatel suri sündmuskohal 11 inimest ja veel üks hiljem haiglas. 37 inimest sai kergemaid vigastusi.

Kuna osa inimesi oli bussi lõksu jäänud, pidid päästjad nad akende kaudu välja tõmbama. Päästeameti teatel tõstsid kaks kraanat bussi lõpuks kraavist välja.

Tegemist on raskeima liiklusõnnetusega Ungaris alates 2003. aastast, mil Siofokis põrkas rong kokku Saksa turismibussiga ja hukkus 33 inimest. 2002. aastal hukkus Balatonszentgyörgy linna lähistel toimunud avariis 19 Poola palverändurit.

Ungari peaminister avaldas hukkunute perekondadele kaastunnet ja tänas kõiki päästeoperatsioonil osalenud inimesi.

Poola välisminister Radosław Sikorski ütles, et konsulaarteenistus tegutseb.

"Oleme ühenduses Ungari ametivõimudega," lisas ta.

Tusk: Poola saadab pärast ränka bussiõnnetust Budapesti erilennuki

Varssavi saadab Budapesti erilennuki pärast Ungaris Poola bussiga juhtunud ränka õnnetust, teatas peaminister Donald Tusk pühapäeval.

"Olen otsustanud saata Ungarisse Poola erilennuki koos välisministeeriumi esindajate ja meditsiinipersonaliga," ütles Tusk sotsiaalmeedias.

"Kõik kannatanud saavad vajalikku arsti- ja konsulaarabi," lisas ta.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

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