Venemaa võtab lennukite nappuse tõttu kasutusele vananenud tehnikat

Sanktsioonide tõttu on Venemaal puudus väikelennukitest ja seetõttu võetakse uuesti kasutusele vananenud ja kulunud tehnika, teatas kolmapäeval Ukraina välisluureteenistus.

"Venemaa on otsustanud mu hulgas ellu äratada kukuruzniku ehk Nõukogude Liidu põllumajanduslennuki An-2 biplaani. Siberi lennunduse uurimisinstituut on teinud ettepaneku tuua hoiupaikadest välja umbes 700 lennukit An-2, et täita katastroofilist tühimikku riigi kerglennunduse sektoris," teatas Ukraina välisluureteenistus.

"Alternatiive pole enam jäänud, sest sanktsioonid on ära lõiganud juurdepääsu uuele tehnoloogiale, mõlemad kodumaised impordiasenduse projektid on läbi kukkunud ja ilma lennuliikluseta on umbes 60 protsenti Venemaa territooriumist ehk see osa, kuhu ei vii teed ega raudteed tegelikult ülejäänud riigist ära lõigatud," seisab aruandes.

1940. aastatel projekteeritud An-2 kandis aastakümneid väikelennunduse koormat. Seda alguses Nõukogude Liidus ja seejärel Venemaal. Toodeti üle 17 000 lennuki, millest enamik on ammu kasutuselt kõrvaldatud või vanarauaks lammutatud.

"Paralleelselt on toimunud rida ebaõnnestumisi niiöelda kaasaegsete asendajatega. Lennuki Baikal, mis pidi Venemaa lennupargis asendama Ukraina An-lennukid, sertifitseerimist on alates 2023. aastast pidevalt edasi lükatud. Seda tehti algul 2025. aastal ja seejärel 2026. aastal. Nüüd vihjatakse aastale 2027. Tehnilised ja finantsprobleemid takistavad realistliku kuupäeva määramist," seisab aruandes.

"Teine projekt TVS-2MS, mis on sama An-2 põhjalik moderniseering, töötati välja ilma riikliku rahastuseta ja tunnistati tehniliseks edulooks, on Venemaal suletud," lisas luureteenistus.

Mootorid on endiselt peamine takistus 700 hoiul oleva lennuki taastamisel. On kaks võimalust, mis on mõlemad probleemsed. Ameerika mootorid ei ole sanktsioonide tõttu kättesaadavad. Samas kui Venemaa TVD-10B eksisteerib peamiselt paberil ja eksperdid peavad selle masstootmise väljavaateid väga ebakindlaks.

"Kui Baikali projekt taas venib ja mootoriprobleem jääb lahendamata, siis võivad Venemaa kaugemate piirkondade elanikud seista silmitsi reaalse väljavaatega jõuda tsivilisatsiooni vaid hobutranspordiga," märkis luureteenistus.