Zelenski: Ukraina luure andmetel Venemaa raskused üha kasvavad

Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / LUDOVIC MARIN
Ukraina luure hangitud dokumentidest nähtub, et agressioonisõda pidava Venemaa probleemid üha kuhjuvad ning ilmnevad eriti selgelt naftatööstuses ja rahanduses, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski esmaspäeval.

Zelenski kommenteeris sotsiaalmeedias Ukraina välisluureteenistuse valdusse jõudnud Venemaa dokumente, milles antakse ülevaade seal tekkinud raskustest.

"Oluline on see, et tegemist on konkreetselt Venemaa sisehinnanguga – hinnanguga, mida nad püüavad varjata nii välismaailma kui ka omaenda sisepubliku eest," rõhutas Ukraina president oma postituses.

Esimese olulise näitajana tõi ta välja aktiivsete naftapuuraukude arvu vähenemise. "Ainult üks Venemaa naftaettevõte – ja isegi mitte suurim – on juba olnud sunnitud sulgema umbes 400 puurauku. Arvestades Venemaa naftatootmise eripära, on need märkimisväärsed kaotused, kuna puuraukude taaskäivitamine Venemaal on palju keerulisem kui teistes naftat tootvates riikides," selgitas Zelenski.

Teise Venemaa raskusi kajastava näitajana tõi Zelenski esile naftarafineerimise vähenemise vähemalt kümne protsendi võrra selle aasta esimeste kuude jooksul. "Näeme, et meie pikamaa-sanktsioonid (Zelenski mõtleb Ukraina relvajõudude korraldatud õhurünnakuid Vene naftarajatistele – toim.) on tõeliselt tõhusad ja jätkame oma aktiivsete meetmete laiendamist," märkis president.

Edasi jätkas Zelenski Venemaa rahanduse olukorraga: "Andmed Venemaa panganduskriisi kohta on samuti üsna veenvad: 11 finantsasutust valmistuvad täielikuks likvideerimiseks probleemide tõttu, mida ei saa muul viisil lahendada, samas kui veel kaheksal pangal on kogunenud kriitilisi probleeme, mida ei saa lahendada ilma väliste ressurssideta."

Zelenski sõnul on ka Venemaa tänavuse föderaaleelarve puudujääk Ukraina jaoks julgustav, ulatudes maikuuks peaaegu 80 miljardi dollarini. Lisaks on märkimisväärne hulk Venemaa regioonide eelarveid lähedal pankrotile.

"Olen andnud Ukraina välisluureteenistuse juhile Oleh Luhovskile korralduse jagada meie saadud teavet Venemaa katsete kohta kaasata oma finantsraskuste lahendamisse ja sanktsioonidest kõrvalehoidmise skeemidesse rahvusvahelisi ettevõtteid," märkis Zelenski. "Eelkõige oleme registreerinud katseid korraldada teravilja eksporti ajutiselt okupeeritud Krimmi territooriumilt – ja kahjuks ka muid poolsaare majandusliku ekspluateerimise vorme, milles osalevad Ameerika Ühendriikide ettevõtted. Teavitame oma partnereid," kirjutas Ukraina president.

"Samuti registreerime katseid tuua Venemaa Arktika nafta- ja gaasiprojektidesse demokraatlikest riikidest investeeringuid ja tehnoloogiat. Me teame, kuidas sellele vastu astuda," hoiatas Zelenski.

Viimastel kuudel ilmneb üha rohkem märke Venemaa majandusraskustest ning samuti kajastusi selle kohta.

Toimetaja: Mait Ots

Zelenski: Ukraina luure andmetel Venemaa raskused üha kasvavad

