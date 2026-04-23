Prokuratuur esitas Bessedinile süüdistuse riigivastases kuriteos ja sanktsioonide rikkumises

Eesti
Oleg Bessedin kohtus
Oleg Bessedin kohtus Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigiprokuratuur saatis üldmenetluses kohtusse kriminaalasja, milles esitas Oleg Bessedinile süüdistuse Eesti vabariigi vastu suunatud vägivallata tegevuses ja rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises.

Süüdistuse kohaselt osales Oleg Bessedin hiljemalt alates 2022. aasta maikuust aktiivselt Venemaa kasuks ja huvides läbiviidavas mõjutustegevuses ning oli selle käigus kontaktis erinevate Venemaa mõjutustegevuses osalevate Venemaa asutuste, ametnike ja inimestega.

Mõjutustegevuses osalemisega pani ta süüdistuse kohaselt toime Eesti iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuse.

Lisaks süüdistab prokuratuur teda selles, et ta edastas Eestis Venemaa sanktsioneeritud telesaateid ja sisu enda kontrolli all olevatel tele- ja sotsiaalmeediakanalitel ning tegi sanktsioneeritud sisu kättesaadavaks teistele kanalitele.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul on Oleg Bessedin teinud järjepidevalt koostööd Venemaa riigiasutuste ja nende esindajatega, et osaleda süüdistuse kohaselt mõjutustegevuse elluviimises.

"Venemaa viib läbi aktiivset informatsioonilist mõjutustegevust, mille käigus levitatakse ohtralt nii propagandat kui ka desinformatsiooni. Selle eesmärk on lõhestada teiste riikide elanikkonda ning kallutada neid toetama Venemaa poliitilisi valikuid. Just sellises mõjutustegevuses on Oleg Bessedin prokuratuuri hinnangul osalenud. Pärast kriminaalasjas kogutud tõendite uurimist saab kohus Oleg Bessedini tegevuse üle õigust mõista," ütles Pern. 

Venemaale kohaldatud rahvusvaheliste sanktsioonide eesmärk on tõkestada Venemaa propaganda ja desinformatsiooni levikut ning pärssida Venemaa agressiooni võimekust. Propaganda ja desinformatsioonina levitab Venemaa ka selliseid narratiive, mida on kasutatud enda naaberriikide suhtes toimunud kallaletungide õigustamiseks, märkis prokuratuur. Süüdistuse järgi on Bessedin võimendanud ka selliseid narratiive, et jätta Venemaa poliitilises otsustusprotsessis osalejatele mulje, et need on Eesti venekeelse elanikkonna seisukohad.

Bessedini sanktsioonide rikkumise etteheitega oli seotud juriidiline isik, kelle esindaja nõustus heastama kuriteo tagajärgi. Ettevõtte suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalasja oportuniteediga ja kohustas selle esindajat tasuma 4000 eurot Eesti heategevuslikule organisatsioonile, mis tegutseb Ukraina toetamisega. Ettevõtte tegevusest sai süüdistuse järgi kasu Oleg Bessedin, kelle süüküsimust hakatakse arutama Harju maakohtus.

Kohtueelse menetluse viis läbi kaitsepolitseiamet, kes pidas Bessedini mullu novembris kinni.

Samal teemal

viimased uudised

14:27

Saksa meedia: Hein võib Werderisse jääda

14:25

Ilm püsib jahe, pühapäeval võib ka lund tulla

14:10

Allikas: Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodis asuvat naftapumplat Uuendatud

14:01

Politico: euroala erasektori langus viitab stagflatsiooniohule

13:55

Mart Habakuk: Eesti ei vaja gümnaasiumide riigistamist

13:52

Bayern jõudis kuueaastase vaheaja järel karikafinaali

13:47

Ookeani soojenedes võivad mitmed kalad ülekuumeneda

13:38

Kairi Kaldoja: kui päriselu ei mahu paragrahvi sisse. Jälle

13:33

VHK keelpilliorkester ja Monika Evelin Liiv kannavad ette Rasmus Puuri uudisteose

13:23

Ulmekirjanik Manfred Kalmsten avaldas oma debüütromaani "Susikiuste"

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22.04

Inspektsioon ei näe, kuidas LHV saaks aastas 10 protsenti töötajatest välja vahetada

07:46

Peskov käis välja konksuga ettepaneku Putini ja Zelenski kohtumiseks

22.04

Trump pikendas relvarahu Iraaniga Uuendatud

22.04

Vilepuhuja: metsavahendajad kasutavad salaandmebaasi metsaomanike infoga

09:36

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

22.04

Halduskohus otsustas, et politseihooneid võib tänavalt pildistada

07:51

Elektrimüüjad: Eleringi plaan võib fikspaketid märksa kallimaks muuta Uuendatud

10:07

Venemaa võtab lennukite nappuse tõttu kasutusele vananenud tehnikat

09:41

Tallinnas T1 keskuses sulges uksed Cinamoni kino

22.04

Arst: pidev kõrvaklappide kasutamine muudab aju laisaks

loe: sport

14:27

Saksa meedia: Hein võib Werderisse jääda

13:52

Bayern jõudis kuueaastase vaheaja järel karikafinaali

13:23

Viktoria Vesso piirdus maadluse EM-il ühe matšiga

12:51

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

13:33

VHK keelpilliorkester ja Monika Evelin Liiv kannavad ette Rasmus Puuri uudisteose

13:23

Ulmekirjanik Manfred Kalmsten avaldas oma debüütromaani "Susikiuste"

13:12

Eesti Kontserdi sügishooajal saab kuulda nii Maarja Nuudi kui Sven Grünbergi loomingut

13:06

Jõhvis alustab koos PÖFF-iga tegevust filmikool

11:08

Kardioloog: eesti mees vajab liikumisharjumuse tekitamiseks lähedaste tuge

10:09

Reisikirjanik Christopher Rajaveer: mina kirjutan jutte reisimise ajal

09:16

Galerii: Austria suursaadik Eestis võõrustas Vanilla Ninjat

08:26

Arvo Iho: Stalkeri käik oli Tarkovski filmi jaoks unikaalne võttekoht

12:35

Tartu Rakenduslik Kolledž Vocco taotleb uue õppekava „Andmed ja tehisaru“ avamist

12:30

Küprose Ülemkogul keskendutakse poliitilistele aruteludele

12:25

Raadiouudised (23.04.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (23.04.2026 09:00:00)

22.04

Päevakaja (22.04.2026 18:00:00)

22.04

Politsei kahtlustab Räpina vallavolikogu liikmeid altkäemaksukuriteos

22.04

Riik võib kaaluda Pärnu lennujaama sulgemist

22.04

Tallinn soovib uuendada Viru bussiterminali ning otsib hankega ruumilist lahendust

22.04

Riigi üldplaneeringu arutelud said avalöögi Saaremaal

22.04

Raadiouudised (22.04.2026 15:00:00)

