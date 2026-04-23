Prokuratuur esitas Bessedinile süüdistuse riigivastases kuriteos ja sanktsioonide rikkumises

Süüdistuse kohaselt osales Oleg Bessedin hiljemalt alates 2022. aasta maikuust aktiivselt Venemaa kasuks ja huvides läbiviidavas mõjutustegevuses ning oli selle käigus kontaktis erinevate Venemaa mõjutustegevuses osalevate Venemaa asutuste, ametnike ja inimestega.

Mõjutustegevuses osalemisega pani ta süüdistuse kohaselt toime Eesti iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuse.

Lisaks süüdistab prokuratuur teda selles, et ta edastas Eestis Venemaa sanktsioneeritud telesaateid ja sisu enda kontrolli all olevatel tele- ja sotsiaalmeediakanalitel ning tegi sanktsioneeritud sisu kättesaadavaks teistele kanalitele.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul on Oleg Bessedin teinud järjepidevalt koostööd Venemaa riigiasutuste ja nende esindajatega, et osaleda süüdistuse kohaselt mõjutustegevuse elluviimises.

"Venemaa viib läbi aktiivset informatsioonilist mõjutustegevust, mille käigus levitatakse ohtralt nii propagandat kui ka desinformatsiooni. Selle eesmärk on lõhestada teiste riikide elanikkonda ning kallutada neid toetama Venemaa poliitilisi valikuid. Just sellises mõjutustegevuses on Oleg Bessedin prokuratuuri hinnangul osalenud. Pärast kriminaalasjas kogutud tõendite uurimist saab kohus Oleg Bessedini tegevuse üle õigust mõista," ütles Pern.

Venemaale kohaldatud rahvusvaheliste sanktsioonide eesmärk on tõkestada Venemaa propaganda ja desinformatsiooni levikut ning pärssida Venemaa agressiooni võimekust. Propaganda ja desinformatsioonina levitab Venemaa ka selliseid narratiive, mida on kasutatud enda naaberriikide suhtes toimunud kallaletungide õigustamiseks, märkis prokuratuur. Süüdistuse järgi on Bessedin võimendanud ka selliseid narratiive, et jätta Venemaa poliitilises otsustusprotsessis osalejatele mulje, et need on Eesti venekeelse elanikkonna seisukohad.

Bessedini sanktsioonide rikkumise etteheitega oli seotud juriidiline isik, kelle esindaja nõustus heastama kuriteo tagajärgi. Ettevõtte suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalasja oportuniteediga ja kohustas selle esindajat tasuma 4000 eurot Eesti heategevuslikule organisatsioonile, mis tegutseb Ukraina toetamisega. Ettevõtte tegevusest sai süüdistuse järgi kasu Oleg Bessedin, kelle süüküsimust hakatakse arutama Harju maakohtus.

Kohtueelse menetluse viis läbi kaitsepolitseiamet, kes pidas Bessedini mullu novembris kinni.