Kapo pidas riigivastases kuriteos kahtlustatavana kinni Oleg Bessedini

Oleg Bessedin 2024. aasta juunis Toompeal Keskerakonna korraldatud meeleavaldusel automaksu vastu
Oleg Bessedin 2024. aasta juunis Toompeal Keskerakonna korraldatud meeleavaldusel automaksu vastu Autor/allikas: SCANPIX/Postimees/Madis Veltman
4. novembril pidas kaitsepolitsei kinni kremlimeelse propagandistina tuntud Oleg Bessedini, keda kahtlustatakse Eesti Vabariigi vastu suunatud vägivallata tegevuses ja rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises.

Kahtlustuse kohaselt on Oleg Bessedin vähemalt 2022. aastast koostöös Venemaa eriteenistuste huvides tegutsevate inimestega osalenud Venemaa informatsioonilises mõjutustegevuses, teatas riigiprokuratuur.

"Bessedini tegevusega seotud julgeolekuohtudele oleme viidanud oma aastaraamatutes ning avalikes sõnavõttudes ka varem. Tänaseks on Bessedinit alus kahtlustada riigivastases kuriteos," tõdes kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Taavi Narits.

"Kremli informatsioonilise mõjutustegevusega, milles Bessedin kahtlustuse järgi osales, püüti luua Venemaale võimalusi sekkuda Eesti Vabariigi siseasjadesse," lisas Narits.

Muu hulgas kahtlustatakse Oleg Bessedinit sanktsioneeritud Venemaa meediakanalite sisu korduvas edastamises. See on käsitletav Euroopa Liidu sanktsiooni rikkumisena, mis on rahuvastane kuritegu.

"Eestis on riigivastase kuriteona karistatav ka Eesti Vabariigi vastane vägivallata tegevus, mis kahjustab meie iseseisvust, sõltumatust või territoriaalset terviklikkust. Selliselt on karistatav ka aktiivne ja eesmärgipärane Venemaa mõjutustegevuses osalemine. Kahtlustuse järgi on Oleg Bessedini tegevus väljunud põhiseadusega kaitstud diskussiooni raamidest ning muutunud sihipäraseks tegevuseks Eesti suhtes vaenuliku riigi huvides," ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

Kohtueelset menetlust viib läbi kaitsepolitseiamet ja juhib riigiprokuratuur.

Bessedin on loonud venekeelse Facebooki-grupi "Tallinlased", mis on aktiivselt tegelenud valeinfo levitamisega.

Kaitsepolitsei aastaraamat peatus pikemalt Bessedinil 2011. aastal.

Kapo kirjutas toona, et Venemaa kasutab oma propagandatöös Eestis kohalikke äärmuslasi, kes on tihtipeale ka ainsateks "allikateks" uudisloo tegemisel, ent peale äärmuslaste on ka teisi, kes Venemaa telekanaleid nende propagandatöös igati abistavad.

"Üks peamisi selliseid kaastöötajaid on Tallinnas tegutsev ärimees Oleg Bessedin, kes enda sõnul esindab Eestis telekanaleid ORT, RTR, Zvezda, REN TV ja Peterburi 5. Kanal," märkis kaitsepolitsei aastaraamat 2011. aastal.

Oma vanematele kuuluvas firmas telekanalit TVN tootev Bessedin suhtleb kaitsepolitsei kinnitusel tihedalt Eesti suhtes äärmiselt tendentslike kajastustega esinenud Venemaa ajakirjanikega ning osutab neile kaasabi alates logistikast ja kontaktide leidmisest kuni operaatori ülesannete täitmiseni.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

