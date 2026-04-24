Purga leidis pool miljonit laste õppekäikudeks kultuuriasutustesse

Kultuuriminister Heidy Purga eraldas selleks aastaks erakorraliselt pool miljonit eurot kultuuri ja hariduse koostöö toetamiseks, mis tähendab, et ligikaudu 30 protsendil Eesti õpilastest on sel aastal võimalus teha kooliõppe raames vähemalt üks tasuta kultuurihariduse õppekäik.

Ühekordse erakorralise toetuse abil saab 34 pikaaegse haridustöö kogemusega kultuuriministeeriumi valitsemisala asutust pakkuda tasuta kultuurihariduse õppekäike enam kui 54 000 1.–12. klassi õpilasele üle Eesti, teatas ministeerium.

Tasuta külastused on suunatud eelistatult koolidele ja klassidele, kes tavapäraselt riiklikes kultuuriasutustes ei saa kas kooli asukoha või õpilaste erivajaduste tõttu. Samas on vabade kohtade olemasolul külastama oodatud ka asutustele lähemal asuvad koolid.

Programmid toimuvad kultuuri‑ ja spordiasutustes ning hõlmavad laia valikut kunstide ja kultuurivaldkondade väljendusvorme, sealhulgas kunsti, muusikat, meediat, etenduskunste, muuseume, sporti ja kirjandust.

Tasuta pileti kasutamisel on koolidel transpordikulude katmiseks võimalik vaadata Kultuuriranitsa toetusmeetme või näiteks kohaliku omavalitsuse poole.

Kõik toetuse saajad koguvad programmi külastanud õpetajatelt anonüümset tagasisidet. Kultuuriministeerium koostab tagasiside põhjal 2027. aasta alguses kokkuvõtte, mis aitab hinnata kultuurihariduse programmide mõju ja edasisi arendusvõimalusi.

Tasuta piletiga õppekäike pakuvad selle aasta aprillist kuni 31. detsembrini 34 riigi kultuuriasutust, kellel on kokku 239 kultuurihariduse programmi.

Nimekirja nendest asutustest leiab kultuuriministeeriumi kodulehelt.