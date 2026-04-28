Galerii: kultuuriasutused korraldasid Tartus õppekäikude toetuseks meeleavalduse

Tartus kogunesid muuseumite ja teatrite töötajad haridus- ja teadusministeeriumi ette meeleavaldusele, et juhtida tähelepanu õppekäikude rahastuse ümber tekkinud segadusele. Samuti soovivad kultuuritöötajad suuremat riikliku toetust õppekäikudele.

Eelmisel sügisel haridus- ja teadusministeeriumist koolidesse saadetud juhend keelas vanematelt kohustuslike õppekäikude jaoks raha küsimise. Selle tulemusena on õppekäikude arv kultuuriasutustesse langenud. Õpetajad ei julge enam õpilastega teatrisse minna, kuna ministeeriumi juhend õppekäikude rahastamiseks on segane, ütles etendusasutuste liidu juht Liina Unt. Eriti palju on külastajaid kaotanud just koolidele mõeldud etendused.

"Näiteks Kuressaare teatrile veebruaris viiest etendusest, millega ta pidi minema koolidesse, öeldi ära neli. Sõltumatu Tantsu Laval tuli märtsis välja uus lavastus, mis on mõeldud teismelistele- Kümnest etendusest jäi ära neli," lausus Unt.

Kui Tallinna Südalinna teatris käis varasematel õppeaastatel 3000 õpilast, siis sel õppeaastal on käinud vaid 1000.

"Tegelikult me ise näeme ennast kui ühe sammuna hariduse ülemineku perioodil, et meil on ka lihtsas eesti keeles ekskursioonid, et need lapsed, kes võib-olla ei tunne ennast eesti keeles veel väga koduselt, siis me saame soovitada meie eestikeelseid lavastusi, mida me oleme spetsiaalselt lavastanud selliselt, et kõik - ka A2 tasemega inimesed - saavad meie lavastustest ja ekskursioonidest aru," sõnas Südalinna teatri avalike suhete juht Oksana Talisainen.

Õppekäikude arv muuseumitesse on langenud umbes 30 protsenti ning eriti raskes olukorras on maapiirkondade muuseumid. Kuna lapsevanematelt enam kohustuslike õppekäikude jaoks raha küsida ei tohi, siis soovivad kultuuritöötajad kultuuriranitsa toetuse suurendamist 11 eurolt 52 eurole. Nende nägemuse järgi peaks sinna oma eelarvest panuse andma haridusministeerium.

"Me tahame tuua seda kultuuriharidust ministeeriumi ametnikele lähemale, et me saaksime ikkagi jõuda ka sisuliste diskussioonideni, et kuidas siis ikkagi see mitmekesine õppekava päriselt toimida võiks," sõnas Eesti muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop.

Haridus- ja teadusministeerium viitab, et reeglid on aastaid olnud samad. Ministeeriumi asekantsler möönab, et juhend võiks olla selgem, kuid juhendi täiendatud versioon valmib järgmisel nädalal.

"Me oleme reageerinud selliselt, nagu seadus on juba aastakümneid kehtinud. Haridus- ja teadusministeerium ei ole tulnud välja ühegi uue seisukohaga, vaid lihtsalt juhtinud tähelepanu sellele, mis on seadustesse kirja saanud ja kui keegi võttis seda liiga järsult, siis loomulikult on kahju, et ta niimoodi tundis," ütles HTM-i asekantsler Vallo Koppel.

Meeleavalduse käigus juhtisid kultuuriasutuste töötajad muuseumitunni vormis tähelepanu, et koolide õppekäikudega on oluline jätkata.

Üritust koordineerisid Eesti Muuseumiühing ja Eesti Etendusasutuste Liit.

Kaasa lõid mitmed muuseumid, teatrid ja teised kultuuriasutused üle Eesti: Eesti Maaelumuuseumid, Tartu mänguasjamuuseum, Rahvusteater Vanemuine, Ugala teater, Sõltumatu Tantsu Lava, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Tervisemuuseum, Südalinna teater, Eesti Kunstimuuseum, Rahvusooper Estonia, Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Eesti Meremuuseum ja TYPA trüki- ja paberikunstikeskus