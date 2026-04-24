Via Baltica neljarajaliseks ehitamine käib praegu ligi 25 kilomeetril

Via Baltical käib tee neljarajaliseks ehitamine ja tööd käivad praegu ligi 25 kilomeetril.

Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Pärnu ja Märjamaa vahel ehitatakse paari aasta jooksul neljarajaliseks 45 kilomeetrit ja ehitus käib praegu umbes 25 kilomeetril.

"Tallinna pool on korralikult tööd pihta hakanud, käivad siis põhitrassi osas nii-öelda väljakaeved, tagasitäited. On ka rajatistega alustatud ja samuti on Pärnu maakonnas juba kahel lõigul töödega päris hoogsalt pihta hakatud," lausus transpordiameti lääne osakonna ehitusüksuse juht Sven Savi.

Ligi 20 kilomeetri kaugusel Pärnust maanteest eemal käib aktiivselt ka Are ümbersõidu ehitus.

"Meie objekti pikkuseks on ligikaudu seitse kilomeetrit. Objektile rajatakse ka kolm viadukti, üks jalakäijate tunnel ja kolm silda. Täna on tegelikult ligikaudu 35 ühikut tehnikat objektil. Esmaspäevast võib olla isegi kümme tükki juures ehk 45 ja järjest keerame tempot peale," sõnas TREF Nord projektijuht Hannes Kivilo.

"Küll me ennustame, kui siin suve poole jõutakse töödega rohkem edasi, võib see tulla kuni 40 minutit. Loodame, et sinnamaani me nende asjadega ei jõua," ütles Savi.

Savi sõnul tuleb arvestada nii ajutiste kiiruspiirangute kui ka liiklusseisakutega.

"Mind see ehitus ei mõjuta eriti. Sõitsin siit üleeile, tulin hommikul kella seitsme ajal ja ei olnud midagi. Mõningad kiiruspiirangud, aga mehed juba toimetasid ja minul ei läinud küll üldse kauem aega kui tavaliselt. Praegu tulen Tallinna poolt, siiani pole viga," lausus liikleja Kaupo.

"Võib-olla kellaaeg on niisugune mõnus, et liiklusvoog oli selline ühtlane ja kiirusepiirangutes sai sõita hästi. Hetkel ei tunne küll, et ehitus häiriks," ütles liikleja Mark.

Suurem osa tee-ehitusest valmib 2027. aasta lõpuks.