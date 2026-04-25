Meta koondab 10 protsenti töötajatest

Neljapäeval saadetud sisekirjas teatati Meta töötajatele plaanist koondada kümnendik tööjõust ehk ligikaudu 8000 inimest. Samuti märgiti, et tuhanded seni avatud töökohad, kuhu inimesi otsiti, jäetakse täitmata.

Koondamiste peamine põhjus on Meta kasvanud kulutused ettevõtte teistes valdkondades, sealhulgas tehisintellekti arendamisse, kuhu suunatakse tänavu 135 miljardit dollarit. Sisekirjaga tutvunud allika sõnul on see summa ligikaudu võrdne viimase kolme aasta jooksul tehisintellektile kulutatud kogusummaga.

Meta pressiesindaja kinnitas kavandatavaid koondamisi, kuid keeldus täpsematest kommentaaridest.

Meta kaasasutaja ja tegevjuht Mark Zuckerberg viitas juba jaanuaris avalikult, et ettevõte kavatseb sel aastal taas inimesi koondada.

Meta juhi sõnul on tehisintellekti tööriistadele toetuvate töötajate tootlikkus märkimisväärselt kasvanud. Ta märkis, et üks inimene suudab nüüd viia lõpule projekte, mis varem nõudsid suurt meeskonda.

"Usun, et 2026. aastast saab aasta, mil AI hakkab meie töötegemise viisi drastiliselt muutma," sõnas Zuckerberg.

Eelmisel nädalal teatas uudisteagentuur Reuters, et Meta plaanib sel aastal koondada potentsiaalselt üle 10 000 töötaja.

Ehkki Meta on sel aastal kahes väiksemas koondamislaines juba koondanud umbes 2000 inimest, olid töötajad juba nädalaid valmistunud ulatuslikumaks kärpeks.

Ettevõtte kulutused ja fookus on viimastel kuudel tugevalt nihkunud tehisintellekti mudelite ja tööriistade arendamisele.

Alles sel nädalal teavitati töötajaid, et AI mudelite treenimiseks ja täiustamiseks hakatakse jälgima ning salvestama nende suhtlust tööarvutitega. Üks töötaja nimetas seda lähenevate koondamiste valguses "düstoopiliseks".

"Ettevõte on tehisintellektist lausa kinnisidees," ütles töötaja BBC-le.

Alates 2022. aastast on Meta viinud läbi mitu koondamislainet, vabanedes kümnetest tuhandetest töötajatest.

Vahepeal oli aga värbamine taastunud ning eelmisel aastal tundus töötajate koguarv ulatuvat taas esialgsete koondamiste eelsele tasemele.

Eelseisev koondamine on Meta suurim alates 2023. aastast.

Sel aastal on massiliselt töökohti kärpinud ka mitmed teised tehnoloogiaettevõtted, kellest enamik kulutab samuti tohutuid summasid AI tehnoloogia tööriistade ja taristu arendamisele.

Amazon on koondanud üle 30 000 ja Oracle rohkem kui 10 000 töötajat. Väiksemate tehnoloogiafirmade hulka kuuluv Block koondas ligi poole oma isikkoosseisust, mis teeb kokku üle 4000 inimese. Teine väiksem ettevõte Snap on lahti lasknud umbes 1000 töötajat.

Samuti teatas Microsoft neljapäeval, et pakub tuhandetele pikaajalistele töötajatele vabatahtliku lahkumise pakette.

Enamiku mainitud ettevõtete juhtide hinnangul on tööjõuvajaduse vähenemise taga AI tehnoloogia kasvav võimekus või suurenenud investeeringud sellesse valdkonda.