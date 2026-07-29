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OpenAI tehisarumudel korraldas iseseisvalt veel küberrünnakuid

Välismaa
Tehisaru-rakendused mobiiltelefonis
Tehisaru-rakendused mobiiltelefonis Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Välismaa

OpenAI teatas eelmisel nädalal, et nende tehisarumudel läks kontrolli alt välja ning korraldas kübertesti käigus koodihoidla Hugging Face'i vastu omaalgatusliku küberrünnaku. Nüüd selgus, et see ei jäänud ainukeseks omataoliseks.

ChatGPT looja OpenAI avalikustas, et programmeerijate seas populaarsele platvormile Hugging Face sisse häkkinud autonoomne tehisarumudel ründas juhtumi käigus veel nelja ettevõtet.

Teisipäeva hilisõhtul intsidendi uurimist käsitlevale blogipostitusele lisatud uuenduses teatas OpenAI, et nende tehisarumudel ründas ka nelja avalikult kättesaadavat teenust.

OpenAI teatas nädal tagasi, et nende täiustatud AI mudelid väljusid turvatestimise käigus kontrolli alt ja häkkisid iseseisvalt sisse populaarsesse programmeerijate platvormi Hugging Face.

San Francisco ettevõte nimetas seda enneolematuks küberintsidendiks ja teatas, et viib läbi ühise uurimise veebipõhise koodihoidlaga Hugging Face.

Tehisarumudeleid, mis on aluseks sellistele tööriistadele nagu vestlusrobotid ja pildigeneraatorid, tuntakse agentidena, kui nad tegutsevad autonoomselt reaalmaailma ülesannete täitmiseks.

Kuna tehnoloogia muutub kiiresti keerukamaks, on küberjulgeolek sattunud tähelepanu keskpunkti, arvestades ohtu, et täiustatud tehisintellekt võib leida olemasolevas tarkvaras nõrku kohti enne inimesi.

OpenAI teatel oli vahejuhtum seotud mitme mudeli kombinatsiooniga, sealhulgas hiljuti välja lastud GPT-5.6 Soli ja veelgi võimekama väljalaskeeelse mudeliga.

Ettevõte püüdis hinnata mudelite häkkimisvõimekust, andes neile ülesandeid rangelt kontrollitud digitaalses testimiskeskkonnas, kus internetiühendus oli ohutuse huvides piiratud.

"Tegutsedes meie eraldatud testimiskeskkonnas (ingl k. sandbox), kulutasid meie mudelid hindamisprobleemi lahendamise eesmärgil märkimisväärse hulga arvutusvõimsust, et leida viis avatud internetiühenduse saamiseks," seisis OpenAI intsidendi kohta avaldatud blogipostituses.

Pärast internetiühenduse loomist otsustasid mudelid oma eesmärgi saavutamiseks rünnata platvormi Hugging Face – suurt tehisintellekti mudelite, andmekogude ja muu teabe hoidlat.

Otsides nn salajast teavet, mis aitaks tal hindamisel petta, kombineeris OpenAI süsteem mitu ründevektorit, kasutades sealhulgas varastatud sisselogimisandmeid.

GPT-5.6 ja teised tipptasemel mudelid, sealhulgas OpenAI pearivaali Anthropicu Mythos-seeria, on tekitanud muret oma potentsiaali pärast murda läbi küberjulgeoleku kaitsesüsteemidest.

Mõlemad USA ettevõtted pidid nende uusimate tehnoloogiate üldise väljalaskmise ajutiselt peatama, kuna Washingtonis kardeti, et need võivad aidata sisse murda elutähtsasse taristusse.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: BNS

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