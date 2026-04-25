Galerii: Meeleavaldus Tallinnas kutsus üles tugevdama metsade kaitset

Laupäeva pärastlõunal toimus Tallinnas meeleavaldus "Mets on pärandamiseks, mitte ärandamiseks!". Meeleavaldus algas Tammsaare pargist ja liikus rongkäiguga Vabaduse väljakule. Protestiaktsiooni lõpp on kavandatud kella 15.30ks.

Galerii täieneb!

Meeleavalduse korraldajate sõnul ei ole mets ainult tooraine allikas, vaid on ka eestlaste kodu, pärand ja turvatunde tagatis.

Üritusega kutsutakse valitsust üles loobuma metsa- ja looduskaitseseaduse muutmise eelnõudest.

"Valitsuskoalitsioon on ette valmistanud suurtöösturite soove täitvad seaduseelnõud, mis salakavalalt lubaks veelgi ulatuslikumat lageraiet ja kaitsealade vähendamist. See teenib ainult üksikute töösturite lühinägelikke ärihuvisid, mitte ühiskonna huvi ja Eesti põhiseadust", ütles looduskaitsja Farištamo Eller.

Tartu ülikooli kommunikatsiooniteaduste õppejõu Kaspar Kruubi sõnul on metsameeleavalduse teema looduskaitsest suurem.

"Küsimus on selles, kas ühiskonda lõhestav lobitöö on Eestis aktsepteeritav ning kui palju häält peab avaliku huvi kaitseks tegema, et see lobistide sosinatest üle kõlaks," sõnas Kruup.

Meeleavaldust ei korralda ükski organisatsioon, vaid üksikisikud, kes muretsevad Eesti metsade üleraie pärast. Korraldajate hulgas on kultuuriinimesi, looduskaitsjaid ja teadlasi.

Vabaduse väljakul pidasid kõned kirjanik Jan Kaus, metsakasvatusinsener ja erumetsaülem Leo Filippov, Tartu Ülikooli säästliku metsanduse teadur Raul Rosenvald, kodanikuaktivist Robert Pappel, väikemetsaomanik Ingrid Nielsen ja Karl Birnbaum korraldajate esindajana.