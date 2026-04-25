Palestiina omavalitsus korraldas valimised Gazas

Foto: SCANPIX/MAGO/Tariq Mohammad\ apaimages
Palestiinlaste aladel on kohalikud valimised ja esimest korda üle kahekümne aasta saavad osaleda ka Gaza elanikud.

Läänekaldal asuv Palestiina omavalitsus otsustas korraldada valimised Gaza linnas Deir al-Balah's, kuhu Iisrael ei ole oma maavägesid sisse viinud.

Palestiinlaste omavalitsus loodab valimiste kaudu liita Läänekalda alad ja seni äärmusrühmituse Hamas võimu all olnud Gaza ühtseks poliitiliseks süsteemiks, et sillutada teed Palestiina riigi loomisele.

Hamas ei ole ametlikult ühtki kandidaati üles seadnud, kuid vaatlejate sõnul koosneb üks Deir al-Balah kandidaatide nimekiri Hamasi soosikutest. Analüütikud märgivad, et äärmusrühmitusega seotud kandidaatide tulemus valimistel aitab hinnata ka Hamasi populaarsust Gaza elanike seas.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

