TS Shipping prahib Botnica sukeldustöödele Põhjamerel

Tööde eeldatav kestus on kuni 26 päeva juunis või juulis. Projekti algusaeg täpsustub vastavalt tööde operatiivsele valmidusele ja ilmastikutingimustele, teatas Tallinna Sadam börsile.

Vastavalt transpordiametiga sõlmitud lepingule osutab Botnica 20. detsembrist kuni 20. aprillini jäämurdeteenuseid Eesti rannikuvetes.