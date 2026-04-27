TS Shipping prahib Botnica sukeldustöödele Põhjamerel
Tallinna Sadam tütarettevõte TS Shipping sõlmis lepingu multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks sukeldustööde toetuseks Põhjamerel.
Tööde eeldatav kestus on kuni 26 päeva juunis või juulis. Projekti algusaeg täpsustub vastavalt tööde operatiivsele valmidusele ja ilmastikutingimustele, teatas Tallinna Sadam börsile.
Vastavalt transpordiametiga sõlmitud lepingule osutab Botnica 20. detsembrist kuni 20. aprillini jäämurdeteenuseid Eesti rannikuvetes.
