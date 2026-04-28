Karis kinnitas Eesti suursaadikud Keeniasse ja Brasiiliasse

Eesti suursaadikuks Keenia pealinnas Nairobis saab Daniel Schaer, Eesti suursaadikuks Brasiilia pealinnas Brasilias saab Moonika Kase.

Schaer oli seni Eesti suursaadik Keenias ja Lõuna-Aafrika Vabariigis resideerudes Tallinnas, Kase töötab praegu Eesti suursaadikuna Portugalis.

Kase (48) on välisteenistuses alates 2004. aastast. Alates 2022. aastast on ta töötanud Eesti suursaadikuna Portugalis. Enne seda oli ta välisministri nõunik, ta on töötanud ka Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö osakonnas, Eesti alalises esinduses ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis, välismajanduse ja arengukoostöö osakonnas, juriidilises osakonnas. Tal on magistrikraad õigusteaduses ja bakalaureusekraad Eesti Kunstiakadeemiast.

Schaer (48) töötab välisministeeriumis alates 2003. aastast. Schaer on töötanud Eesti asjurina erimissioonil Afganistanis ja olnud välisministri eriesindaja Liibanonis. Aastatel 2011–2015 oli ta Euroopa Liidu välisteenistuses Rwandas. Schaer on olnud Eesti suursaadik Bosnias ja Hertsegoviinas, Montenegros, Serbias ning Põhja-Makedoonias. Praegu on Schaer Eesti suursaadik Keenias ja Lõuna-Aafrika Vabariigis ning ta resideerub Tallinnas.

Välisminister Margus Tsahkna teatas mullu novembris, et Eesti avab 2026. aastal viis uut saatkonda, lisaks Keeniale ja Brasiiliale veel ka Armeenia pealinnas Jerevanis, Moldova pealinnas Chișinăus ja Aserbaidžaani pealinnas Bakuus.

Lisaks nimetas Karis ka uue suursaadiku Ungarisse ja Hispaaniasse.

Eesti Vabariigi uueks erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Ungaris, asukohaga Budapestis, saab Jana Vanamölder ning tagasi kutsutakse sealt Raul Toomas.

Eesti suursaadikuks Hispaania Kuningriigis, asukohaga Madridis, saab Lembit Uibo, kes praegu on Eesti suursaadik Prantsusmaal. Madridist tuleb tagasi Andres Rundu.