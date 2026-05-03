Välisministeeriumil on uutele saatkondadele ruumide leidmine veel pooleli

Välisministeerium on sel aastal avatavast viiest saatkonnast Armeenias, Aserbaidžaanis ja Brasiilias ruumid juba leidnud, Moldovas ja Keenias veel läbirääkimised käivad.

Armeenia pealinnas Jerevanis avas Eesti oma saatkonna ametlikult juba 9. aprillil. See asub kesklinnas Jerevan Plaza ärikeskuse büroohoones.

Eesti esindus Aserbaidžaani pealinnas Bakuus asub ühes büroohoones koos Rootsi ja Läti saatkonnaga. "Praegu plaanime jätkata tegevust nendes ruumides, kuid ei välista, et tulevikus võib tekkida vajadus uue pinnalahenduse leidmiseks," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Reti Tauts ERR-ile.

Brasiilia pealinnas Brasilias töötas Eesti saatkond 2014. aasta augustit kuni 2016. aasta lõpuni, misjärel see rahapuudusel suleti. Kuid pärast valitsuse otsust saatkonna töö taastada alustas välisministeerium tegevust esinduse taasavamiseks, president nimetas riiki suursaadiku ning laupäeval teataski välisministeerium, et saatkonna töö on taastunud.

Kuna saatkonna ruumid on veel valmimisjärgus, tegutseb asjur ajutiselt Portugali suursaatkonna pakutud ruumides. Esialgu keskendub töö saatkonna tegevuste praktilistele ettevalmistustele. Konsulaarteenuste osutamine on praegu piiratud. Saatkonna ametlik avamine on kavandatud 2026. aasta teise poolde, teatas ministeerium.

Tauts selgitas ERR-ile, et kuna seoses saatkonna sulgemisega 2017. aastal lõpetati varasem rendileping, tuli uue saatkonna tarbeks leida uued ruumid. Pärast otsimist ja mitme rendivõimaluse kaalumist on sobiv hoone leitud ning hetkel on rendileping sõlmimisel, märkis ta.

"Tegemist on saatkondade piirkonnas asuva eramuga, mis viiakse vastavusse saatkonna nõuetega. Hoone asukoht on Lago Suli piirkonnas – rahulikus ja turvalises naabruskonnas Sri Lanka saatkonna ja teiste esindushoonete vahetus läheduses. Hoonesse rajatakse konsulaat, ruumid kohandatakse tööruumideks, sisustatakse ning paigaldatakse saatkonnale vastavad turvasüsteemid," ütles Tauts.

Moldovas on välisministeerium läbi viinud kinnisvaraotsingu ja kaalunud mitmeid rendivõimalusi. Hetkel peetakse üürilepingu läbirääkimisi paari potentsiaalse pinnaga, et leida pikaajaliselt parim lahendus. Tegemist on Chișinău kesklinnas asuvate büroohoonetega, kuhu tuleb rajada saatkonna tööks vajalikud ruumid ja lahendused, märkis Tauts.

Keenias on välisministeerium samuti läbi viinud kinnisvaraotsingu ja hinnanud erinevaid rendivõimalusi. Praegu toimuvad läbirääkimised võimaliku büroopinna üürimiseks ning üürilepingu tingimuste täpsustamiseks. Kõne all on Nairobi kesklinnas paiknevad büroohooned, ütles ministeeriumi pressiesindaja.

Valitsus otsustas mullu novembris, et Eesti avab 2026. aastal viis uut saatkonda: Keenias, Brasiilias, Armeenias, Moldovas ja Aserbaidžaanis.