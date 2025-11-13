Eesti avab järgmisel aastal viis uut saatkonda

"Eesti haare globaalselt peab tugevnema. 2026. aasta on oluline meie välispoliitika ajaloos – plaanime avada viis saatkonda. Uute saatkondade avamine kasvatab meie nähtavust ja mõju Ladina-Ameerikas, Sahara-aluses Aafrikas ning meile olulistes Euroopa Liidu kandidaat- ning partnerriikides," teatas Tsahkna kolmapäeval ministeeriumi aastapäeva aktusel peetud kõnes.

ERR-ile teadaolevalt avatakse uued saatkonnad Armeenia pealinnas Jerevanis, Moldova pealinnas Chișinăus, Aserbaidžaani pealinnas Bakuus, Brasiilia pealinnas Brasilias ja Kenya pealinnas Nairobis.

"Füüsiline kohalolek võimaldab tõhusamat suhtlust nii valitsuste, ettevõtete kui kodanikuühiskonnaga," lisas Tsahkna kõnes.

Eestil on juba olnud saatkond Lõuna-Ameerika suurimas riigis Brasiilias – see avati seal 19. augustil 2014, kuid suleti 2017. aasta 1. jaanuarist kokkuhoiuvajadustele viidates. Praegu resideerib Eesti suursaadik Tallinnas.

Euroopa Liidu kandidaatriiki Moldovat katab praegu Eesti suursaadik Rumeenias, aga Chisinaus töötab alates augustist 2023 üks Eesti diplomaat, kelle ülesandeks on kahepoolsete suhete ja arengukoostöö edendamine ning Eesti kodanike ja ettevõtete huvide esindamine.

Aserbaidžaaniga suhtlemist katab Eesti suursaadik Türgis, aga Bakuus on siiski Eestil saatkonna esindus, mis tegutseb Läti saatkonna ruumides.

Armeeniat, mis on reguleerimas oma suhteid Aserbaidžaaniga ning eemaldunud Venemaa mõjusfäärist ning lähenenud Euroopa Liidule, katab praegu Eesti suursaadik Gruusias.

Aafrika mandril on Eesti ainuke suursaatkond Egiptuse pealinnas Kairos, mis tegutseb juba alates 2010. aastast. Saatkonna Kenyas avamise plaan öeldi välja juba 2021. aastal avaldatud Eesti Aafrika regioonistrateegias.

Välisministeeriumi kodulehe andmeil on Eestil diplomaatilised suhted 200 riigiga. Eestil on 45 välisesindust, sealhulgas 33 saatkonda, seitse püsiesindust rahvusvahelistes organisatsioonides, neli peakonsulaati ning üks eriesindus.