Kadrioru pargi mänguväljakut ootab ümberehitus: keskse rolli saab liumägi

Ligi 90 aasta eest rajatud liumägi Kadrioru pargi mänguväljakul. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tallinna linnamuuseumile kuuluva lastemuuseumi Miiamilla kõrval asuvat Kadrioru lastepargi mänguväljakut ootab ümberehitus, et tuua esile 1930-ndate aastate ajalugu ja kujundada selle keskseks aumärgiks tänaseni säilinud liumägi.

Tallinna linnamuuseum tahab rekonstrueerida Kadrioru lastepargi ning ootab rekonstrueerimisprojekti koostajalt just selle paiga jaoks loodud lahendust, mis arvestaks muinsuskaitse eritingimusi, sest kataloogikaup sinna ei sobi.

Linnamuuseumi hankespetsialist Reeli Kork ütles ERR-ile, et tegu pole küll väga suure objektiga, küll aga on see keeruline, sest seal põimuvad muinsuskaitse ja keskkond ning peaaegu presidendilossi kõrval asuv lastepark on avalikkuse suure tähelepanu all. Seepärast lähenetakse ettevõtmisele põhjalikult.

"Oleme planeerinud uuringuteks ja projekteerimiseks ühe aasta. Kui järgmise aasta maiks saaksime projekteerimise tehtud, siis tuleb teha ekspertiis ja praeguse prognoosi järgi peaks selle saama valmis 2028. aasta suveks," kirjeldas Kork.

Suletuks ei jää mänguväljak siiski väga pikaks ajaks, sest Korgi sõnul on põhirõhk sellel, et ehitusprojekt oleks väga kvaliteetne ja kõik mänguelemendid oleksid rätsepatöö. Ehituse välitööd võiksid tehtud saada paari kuuga.

Loodava mängu- ja tegevusala keskseks aumärgiks saab tänaseni säilinud ajalooline helesinine liumägi, mis ehitati 1936.-1937. aastal ja mille juures olid algselt ka basseinid.

Ehkki vanadelt fotodelt võib näha, kuidas liumägi on lapsi täis ja tegelikkuses leidub praegugi küllaga neid, kes sellel turnivad, on see tänapäeva arusaamade mõistes ohtlik, kuna sinna võib peadpidi kinni jääda.

"Meil oli laual kaks varianti: kas muinsuskaitseamet lubab seda delikaatselt muuta – teha sinna mingi ilusepis või pleksiklaas – või kui muinsuskaitseamet oleks öelnud ei, oleksimegi teinud sellest nn mälestussamba, millele ligipääs oleks pidanud olema rangemalt piiratud. Muinsuskaitse aga lubas, et võime seda ohutumaks muuta," rääkis Kork.

Linnamuuseum oli otsuse üle väga rõõmus, sest nii saab säilitada unikaalse ja väärtusliku liumäe, kuid ühtlasi laste ohutuse esikohale seada.

Alal paikneb ka purskkaev, kuid see on pidevalt ummistunud, sest lapsed toovad sinna liiva. Seegi mure tahetakse ümberehituse käigus lahendada.

Algatatud projekteerimishanke eeldatavaks maksumuseks on 100 000 eurot ning see hõlmab uuringuid ja projekteerimist. Ehkki ka ehituse osas on arvutusi tehtud, tehakse see hinnang avalikuks siis, kui algab ehitushange.

Raha pargi ümberehituseks tuleb Tallinna eelarvest. Linna keskkonna- ja kommunaalametil on projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel Korgi sõnul suur roll, sest linnamuuseum on vilunud näituste ja haridusprogrammide tegemisel. Eskiisi koostamise ja projekteerimise etappidesse kuulub ka avalikustamine.

Kadrioru pargis, otse renoveeritava mänguväljaku kõrval asub väike lõbustuspark, mille välisilme on teravas kontrastis kogu ülejäänud pargi läbimõeldud ja ajalootundliku kujundusega.

Tegu on eramaal asuva asutusega ning Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti kommunikatsioonispetsialisti Kadri Karnau sõnul pole linnal seetõttu otsest õigust seal tegutseva Atelier Peter Petz OÜ tegevusse sekkuda. Küll aga on korduvalt juhitud omaniku tähelepanu ala heakorrale ning Kadrioru Park on naabrina andnud nõu ka sealsete puude hoolduseks.

"Omanik on tehtud märkustele reageerinud ning heakorda jõudumööda parandanud," tõdes Karnau. "Olulisemate muudatuste puhul, mis võivad mõjutada pargikeskkonda, on omanik küsinud enne tegutsemist ka meie kooskõlastust."

Ta tõi näite, et toetuseta on jäänud ettepanekuid rajada alale visuaalselt ebasobivaid lahendusi, nagu keevisvõrkaiad või sillutatud jalgrajad.

Atelier Peter Petz alustas tegevust 2013. aastal ning selle omanikud on Mikhail Boguslavskiy ja Leonid Boguslavskiy. 2024. aastal oli ettevõtte käive ligi 380 000 eurot, millest veidi üle 144 000 euro tuli lõbustusparkide tegevusest ning üle 204 000 euro jäätisemüügist. Puhaskasum oli ligi 21 000 eurot.

Toimetaja: Karin Koppel

