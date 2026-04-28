Rumeenia peaministrit ootab ees umbusaldushääletus

Rumeenia peaminister Ilie Bolojan Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua/ABACA
Rumeenia sotsiaaldemokraadid ja parempopulistid teatasid teisipäeval, et esitasid liberaalse peaministri Ilie Bolojani vastu umbusaldusavalduse.

Parlamendi suurim erakond Sotsiaaldemokraatlik Partei (PSD) lahkus Bolojani valitsuskoalitsioonist eelmisel nädalal. Põhjuseks olid peaministri mitmed ebapopulaarsed meetmed, millega riik üritab kärpida Euroopa Liidu suurimat eelarvepuudujääki.

Parempopulistidde liider George Simion ütles, et tema erakond AUR esitas umbusaldusavalduse, millele kirjutas alla 251 saadikut 465-liikmelises parlamendis. Hääletus toimub 5. mail.

"On selge, et parlamendis on enamus, kes soovib selle valitsuse lahkumist," ütles Simion.

PSD teatas, et toetab umbusaldusavaldust.

"PSD-l on õnnestunud tagada parlamendi enamuse toetus peaminister Ilie Bolojani vastasele umbusaldusavaldusele," seisis partei pressiteates.

"Selle tulemusena toob PSD kaasa põhjaliku muutuse riigi valitsemisviisis, mida nõuab valdav enamus Rumeenia kodanikke," lisati teates.

PSD liitus Euroopa-meelse valitsuskoalitsiooniga eelmise aasta juunis. See lõpetas kuid kestnud poliitilise segaduse, mis hõlmas 2024. aasta detsembris toimunud presidendivalimiste tühistamist Venemaa sekkumise süüdistuste tõttu.

Bolojani meetmed eelarvepuudujäägi vähendamiseks, näiteks maksutõusud, on pälvinud PSD pahameele, kuna partei kardab oma valijaskonda paremäärmuslastele kaotada.

Eelmise nädala neljapäeval teatas PSD, et on avatud osalema uues Euroopa-meelses valitsuses ja toetama teist peaministrit, olgu see siis poliitik või tehnokraat.

Bolojan on mitu korda öelnud, et keeldub tagasi astumast ja jätkab valitsuse juhtimist.

Esmaspäeval telekanalile Digi24 antud intervjuus ütles ta, et tema vastased peavad pakkuma välja lahenduse ja võtma vastutuse selle eest, mis lähiajal juhtuma hakkab.

57-aastane Bolojan on tuntud kui reformija, kes on pühendunud avaliku raha raiskamise piiramisele ja EL-i toetuste kaasamisele, kuid teda on kritiseeritud "paindumatuse" pärast.

Rumeenia peaministrit ootab ees umbusaldushääletus

