Saaremaa, Lääne- ja Ida-Virumaa on endiselt kõrge riskiga seakatku piirkonnad

Metssiga Autor/allikas: Sander Loite/ERR
Eestis kütiti lõppenud jahihooajal kokku ligi 17 000 metssiga, millest omakorda ligi 6000 kütiti Saare maakonnas. Vaatamata rekordilisele küttimismahule hindab põllumajandus- ja toiduamet Saaremaad lisaks Virumaa piirkonnale suure ohuga sigade Aafrika katku piirkonnaks. Metssigade arvukuse piiramiseks tahab riik jätkata jahimeestele rahaliste boonuste maksmist.

Saaremaa jahimehed tegid lõppenud jahihooajal rekordtulemuse sigade küttimisel ja nüüd tahab keskkonnaamet saada selgust, kui palju kusagil piirkonnas võib veel sigu olla. Seetõttu otsib ööpimeduses keskkonnaameti droon infrapunakaameraga roostikust metssigu. 

"See on järelkontroll esitatud küttimisandmetele. Kui Saaremaal oli küttimiskohustus 6000 siga, siis suures plaanis, arvestades kogumina Saaremaa jahiseltse, on see küttimismaht täidetud," lausus keskkonnaameti Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer.

"6000 me kätte saime, aga üheteistkümnel jahipiirkonnal jäi see kohustus täitmata ja hakati nendelt selgitusi küsima, et täna olemegi äraootaval seisukohal, et mis vastuseid me keskkonnaametist saame," ütles Ive Kuningas.

"Sigu on, aga selge on ka see, et piirkonniti on see ikka väga erinev," sõnas Haamer.

Nii mõneski piirkonnas on sigu jätkuvalt palju ja sellest lähtuvalt on ka oht farmidele suur. Ettevaatusabinõud peavad olema kõrgeimal tasemel, sest tegelikult pole tänaseni selge ka see, kuidas eelmisel aastal katk farmidesse jõudis.

"Kõik on täpselt sama arvamuste meri. Ma nii positiivne selle suve suhtes ei saa kahjuks olla. Nii kaua kui metssigade arvukus on kõrge ja haigus laialt levinud, siis see risk farmi jõuda on päris kõrge. Sel aastal on meie jaoks risk kõige suurem Saaremaal ja Lääne- ja Ida Virumaal," lausus põllumajandus- ja toiduameti peadirektor Raimo Heinam.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium lubab ka tänavuseks jahihooajaks jahimeestele täiendavaid boonuseid.

"Ehk saame jätkata konservide meetmega ja hetkel on ka võimalik veel konserve tellida. See meede ei ole veel sulgunud. Küttimise kompensatsioon, mis eelmisel aastal maksti, et mis mahus ja kas see jätkub, selgub pärast valitsuse istungit. Emiste küttimise toetus jätkub sel aastal samamoodi nagu eelmisel aastal ja trihhinelloosi uuringuid jätkuvalt kompenseerime," lausus regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse valdkonnajuht Kadri Kaugerand.

Sigade Aafrika katku puhul on ametkondade seisukoht, et ennetusele kuluvad miljonid on siiski oluliselt väiksem raha hulk, mis kuluks kodusigade hukkamisega kaasneva kahjuga.

"Kui me vaatame, et eelmisel aastal oli kogukahju 18 miljonit ja hüvitisi oli 12 miljonit, siis täna me räägime kuni kahest miljonist erinevast meetmest, mis oleks vaja juurde," sõnas Heinam.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

21:27

Mistra võitis otsustava mängu ja pääses käsipallifinaali

21:25

21:24

Kolmapäev püsib sajuta

21:23

Ministeerium koolipäeva algusaega kontrollima ei hakka

21:21

Läti riigisekretär on peaministri lennureiside tõttu kohtupingis

21:12

Randpere: Karisel tagasivalimiseks hääli ei ole

20:54

Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

20:47

Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist Uuendatud

20:39

Saksamaa plaanib kehtestada suhkrumaksu

20:09

AÜE lahkub naftakartellist OPEC Uuendatud

09:57

Karis: Euroopa tegi Ukraina sõja alguses vea

27.04

Tehisintellekt on võtnud tõlkijatelt töö

20:47

Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist Uuendatud

10:10

Prokuratuur laseks telefonikelmide võrgustiku juhi 8,5 miljoni tasumisel vabaks

06:50

WSJ: Iraan on kuhjuva toornafta tõttu hädas

20:09

AÜE lahkub naftakartellist OPEC Uuendatud

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust Uuendatud

15:00

Kreml üritab tänavu Moskvas 9. mai paraadi korraldada

27.04

Soomes võib elumaja kõrvalises asukohas osta odavamalt kui Eestis

27.04

Lihtne pesuvahend teeb puuviljad putukamürgist puhtaks

21:27

Mistra võitis otsustava mängu ja pääses käsipallifinaali

20:54

Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

19:49

Teismeline hispaanlane võitis Madridis seti nulliga, ees ootab Sinner

19:16

Talviku motokrossihooaja eel: uus formaat ja rajad, see on ainult põnev!

18:23

Eesti Kunstiakadeemias algas iga-aastane hindamismaraton

18:02

Galerii: kultuuriasutused korraldasid Tartus õppekäikude toetuseks meeleavalduse Uuendatud

17:58

Varem Sõpruse all tegutsenud Kai kino jätkab iseseisva asutusena

17:57

Loodusmuuseum tähistab viimase vanalinnas avatud näitusega pikka teekonda uue majani

14:14

Margus Kiiver: maratoni finišis mind tabanud infarkt oli väga karm üllatus

12:51

Petersoo: kalli ja maitsva spargli saab toidus otsast lõpuni ära kasutada

11:06

Elina Netšajeva: mu negatiivsed mõtted viisid südame rütmihäireteni

09:47

Arhitekt Liis Tarbe: kuur on rikka elu tunnistus

18:55

Tartus kogunesid kultuuriasutused üle Eesti kultuurihariduse toetuseks protestile

18:55

18:55

Stubb ja Karis: tuleb aeg, mil peame Venemaaga taas rääkima

18:55

Lätis ei vaibu tipp-poliitikute lennureisidega seotud skandaalid

18:55

Eesti Raudtee korrastab tänavu 100 raudtee ülekäigukohta üle Eesti

18:55

Eestis tekitavad Karise väljaütlemised eriarvamusi

18:55

Tallinnas asuva Kai kunstikeskuse kino hakkab tegutsema iseseisvalt

18:55

Päevakaja (28.04.2026 18:00:00)

15:20

Raadiouudised (28.04.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (28.04.2026 12:00:00)

