Venemaa peab 9. mai paraadi ilma sõjatehnikata

Venemaa kaitseministeeriumi teate kohaselt ei osale Punasel väljakul toimuval väiksemal paraadil "kujunenud operatiivolukorra tõttu" traditsioonilist sõjaväesõidukite kolonn.

Tankide ja muu rasketehnika – mis on tavaliselt paraadi peamine tõmbenumber – väljajätmine on märkimisväärne muutus, kuna ürituse üks eesmärke on demonstreerida riigi sõjatehnikat kogu selle ulatuses.

Ministeeriumi teatel osaleb muudatusest hoolimata paraadil Venemaa relvajõudude eri väeliike esindavate sõjaliste õppeasutuste kadettide jalgsikolonn, samuti on kavas lennundusosa.

Lisaks näidatakse paraadi ülekandes kaadreid Venemaa sissetungist Ukrainasse. Eeldatavasti lõpeb üritus ründelennukite Su-25 ülelennuga, mis jätavad Moskva taevasse Venemaa riigilipu värvides suitsujälje.

Venemaa korraldab igal aastal 9. mail Moskvas laiaulatusliku sõjaväeparaadi, et tähistada Teise maailmasõja lõppu Euroopas (Vene narratiivi kohaselt "Suur Isamaasõda", mis algas 1941. aastal Natsi-Saksamaa sissetungiga Nõukogude Liitu – toim). Pidustustel rõhutatakse Nõukogude Liidu rolli saavutatud võidus ning Kreml kasutab üritust oma sõjalise võimsuse demonstreerimiseks ja Ukraina sõjaga seotud narratiivide kinnistamiseks.

Nõukogude Liidu ajal peeti võidupüha tähistavaid sõjaväeparaade ebaregulaarselt, tavaliselt võidu ümmargustel aastapäevadel, aga alates 1995. aastast, kui võidust möödus 50 aastat, on paraadi Moskvas peetud igal aastal.

2025. aasta aastapäeva paraad, kui tähistati võidu 80. aastapäeva, oli suurem, kuid jäi isikkoosseisu ja varustuse poolest alla sõjaeelsele 2021. aasta paraadile.

Enamik Euroopa riike, sealhulgas Ukraina, tähistab sõja lõppu 8. mail, mida tuntakse Euroopa võidupühana.