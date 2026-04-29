X!

Eksperdid: venelased kardavad 9. mai paraadil Ukraina droonirünnakut

Eesti
Foto: SCANPIX/AP
Moskva Punasel väljakul 9. mai paraadil ei osale sõjatehnika ega sõjaliste õppeasutuste kadetid. Eksperdid ütlevad, et peamine põhjus on hirm Ukraina droonitabamuste ees, mida kümned miljonid televaatajad näeks otseülekannetes. President Putinile lojaalsed sõjablogijad ei pruugi aga heaks kiita tehnika puudumist paraadil ega selle näitamist seal.

Sõjatehnikat on Moskvas võidupüha paraadil Punasel väljakul 9. mail viimastel aastatel aina vähem. See on kulukas - proovid Moskva lähistel tähendavad kütusekulu, komandeeringuraha, isegi trolliliinide mahavõtmist raketikandjate liikluseks Moskvas, ütlevad Venemaalt pärit eksperdid. Kuid tänavu on lisandunud veel üks põhjus - Ukraina droonilöögid ulatuvad Venemaa sügavusse. Aga mis siis, kui paraadi ajal hakkavad käima kõmakad teleülekannete ajal?

"Putin küsib: "Kas te garanteerite mulle 100 protsenti?". Nemad ütlevad: "Ei". "Kas meil on piisavalt lahingutehnikat?" Nad ütlevad talle, et ei, sest Tamanski ja Kantemirovka diviisid sõdivad Ukrainas. "Aga mida me näitame? Jälle neid vanu tanke?"," lausus Sergei Kovaltšenko.

"Juhul kui otse-eetris antakse löök suure hulga tehnika pihta, mõjutab see avalikkust teisiti, kui ootab Kreml," sõnas rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Igor Gretski.

Moskvalased on isegi rõõmsad - jääb ära paraadidele omane liiklusnuhtlus, kuid paraadi jälgis eelmisel aastal 36 miljonit televaatajat. Nemad on kindlasti pettunud, et tehnikat ei näe. See pettumus muutub pärast paraadi internetis häälekaks.

"Nende inimeste jaoks, kellele meeldib vaadata selliseid suurejoonelisi paraade, Z-kogukonna jaoks on see lihtsalt läbikukkumine. Need Z-tegelased kindlasti kirjutavad, et mis toimub - me ei suuda isegi paraadi korraldada kodumaa pealinnas Moskvas!" ütles Kovaltšenko.

"Peskov ja tema pressiteenistus ilmselt, rääkivad pead, blogijad kindlasti ütlevad, et kõike seda on tarvis Ukrainas lahingutegevuseks, mitte paraadil," lausus Gretski.

Balti Venemaa uurimise keskuse direktor Vladimir Juškin ütles, et sõjatehnika paraadil on etenduse tipphetk. Kuid päris sõda Ukrainas ei vasta etendusele. Tehnika näitamine, kui see Donbassis edu ei saavuta, pigem vihastab Putinile lojaalseid lojaalseid Z-tegelasi.

"Ta peab end välja keerutama. Kuidas pakendada seda sõda, et kasvõi keegi võtaks seda mingisuguse võiduna? Seetõttu, ma arvan, ta ei söandanud seda sammu astuda," ütles Juškin.

Eksperdid ei usu, et karta oleks ülestõusukatset, kui tänavatel on tehnika ja sõjakoolide kursandid. Venemaal on vastuhaku idu välja juuritud - viimati pärast Prigožini sõjakäiku.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:28

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

22:27

ETV spordisaade, 29. aprill

22:09

Venemaa soovib kehtestada võidupüha ajaks relvarahu

21:52

Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:33

Koolinoored lennutasid ise ehitatud purksatelliidid taevasse

21:30

Vaht: AÜE lahkumine OPEC-ist võib pikas vaates nafta hinna alla tuua

21:30

Neljapäeval on sooja kuni 12 kraadi

21:20

Võõrnälkjate ohjamiskava õpetab, kuidas nälkjaid humaanselt hukata

21:13

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo