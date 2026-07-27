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Venemaa tühistas Ukraina ohu tõttu taas Peterburi mereväeparaadi

Välismaa
Viimati toimus Peterburi mereväeparaad 2024. aastal.
Viimati toimus Peterburi mereväeparaad 2024. aastal. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/OLGA MALTSEVA
Välismaa

Venemaa tühistas teist aastat järjest Peterburis toimuva iga-aastase mereväepäeva paraadi, kuna Ukraina kasvav kauglöökide võimekus seab ohtu isegi riigi tugevalt kaitstud suurlinnad, kirjutas pühapäeval väljaanne The Kyiv Independent.

Mereväepäev on Venemaa riigipüha, mida traditsiooniliselt tähistatakse juulikuu viimasel pühapäeval.

Alates 2017. aastast on tavapäraste pidustuste hulka kuulunud Venemaa mereväe võimsuse suurejoonelised demonstratsioonid, mille hulgas on Läänemere, Musta mere, Põhja- ja Vaikse ookeani laevastiku sõjalaevade suur ülevaatus Peterburis.

Teist aastat järjest tühistati peaparaad julgeolekukaalutlustel. Venemaa režiim juht Vladimir Putin pidas selle asemel mereväelastele kõne Admiraliteedis, mis on mereväe peakorter Peterburis.

Linnaelanike teatel langes Putini visiit kokku laiaulatuslike internetikatkestustega Peterburis.

Ukraina korraldas juunikuus ulatusliku droonirünnaku Peterburile Venemaa majandusfoorumi esimesel päeval, mis on Putini iga-aastane kaubandusliku heaolu näidisüritus.

Rünnak tabas Peterburi naftaterminali, mis mähkis linna musta suitsu samal ajal, kui Putin ja rahvusvahelised ärijuhid konverentsile saabusid. Ukraina jätkas ka juulis Peterburis asuvate sihtmärkide ründamist.

Varem kärpis ka Moskva märkimisväärselt oma võidupüha sõjaväeparaadi ulatust Punasel väljakul hirmust Ukraina õhurünnakute ees. Seda hoolimata sellest, et president Volodõmõr Zelenski oli tseremooniaks niiöelda loa andnud.

Ukraina president sellist luba Peterburi paraadiks ei andnud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

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