Mihkelson: USA administratsioonil pole ettekujutust, kui sügavad sõja juured on

Nädalavahetusel käisid Moskvas kohtumas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga USA presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner. Moskvast liikusid saadikud edasi Kiievisse. Viimased poolteist aastat on USA ja Venemaa seisnud Ukraina sõja küsimuses sisuliselt paigal.

Mingit läbimurret ei tulnud ka sellest kohtumisest, kuna Putinile ei ole seda vaja.

"Venemaa tunnetab, et vastu talve on tal eriti Ukraina majandustaristut võimalik lõhkuda maksimaalses ulatuses. Õhukaitse probleem on ju Ukrainas kasvav ja tõsine," ütles riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

"Head kolleegid, tervitan teid südamlikult Moskvas. Olukord, millega me täna tegelema peame, on muidugi keeruline," lausus Putin.

"Venemaa pool andis selge ja põhjaliku hinnangu olukorrale, mis on kujunenud erioperatsiooni käigus. Eelkõige märgiti Vene armee käegakatsutavat edu lahingutsoonis, väljendati veendumust, et seatud eesmärgid saavutatakse ning loomulikult rõhutati vajadust tegeleda konflikti algpõhjustega," sõnas Venemaa presidendi abi Juri Ušakov.

"Head ettekujutust kindlasti ei ole Trumpi administratsioonil, kui sügavad tegelikult selle sõja juured on. Putin tuletas ju Moskvas taaskord Witkoffile ka Kušnerile meelde, et enne ei saa seda sõda lõpetada, kui tuleb juurprobleemidega tegeleda. Me teame, et juurprobleemiks ei ole olnud mingisugune NATO soov laieneda, vaid soov Vene impeeriumi taastada, piire nihutada jõuga, vägivallaga, nagu ta teeb seda igapäevaselt Ukraina suunal," ütles Mihkelson.

Kohtumisel Moskvas kombati ka äritegemise võimalusi Venemaaga.

"Üsna põhjalikult arutati ka majandusküsimusi ning võimalikke suuri ja mõlemale poolele kasulikke Vene-Ameerika projekte," sõnas Ušakov.

"Kushner ja Witkoff pole tavalised diplomaadid, vaid ennekõige esindavad ka neid huvisid, mis ulatuvad kaugemale tavadiplomaatiast, pean silmas just majandushuvisid. Soov taastada USA ja Venemaa vahel mingisugune normaalne suhtlus annab kahjuks Putinile usku, et tal on võimalik manipuleerida ükskõik kellega, kes tuleb temaga rääkima," ütles Mihkelson.

Käegakatsutavaks kasuks võib aga lugeda asjaolu, et ajal, mil USA saadikud Ukrainas viibisid, Kiievit ei pommitatud.

"Hommikul, kui Kiievi rongijaama jõudsin, siis hea kolleeg Verhovna Radast oli rõõmsalt vastas ja ütles, et tead, kui tore, me saime öösel magada. Siin on viimased kümmekond päeva on vahetpidamata toimunud Venemaa õhurünnakud," sõnas Mihkelson.

Mis aga tegelikult Moskvas räägiti ja milles kokku lepiti, sellest saame ilmselt teada kunagi hiljem memuaare lugedes.

"Istusime just terrassil – mina, Jared ja Kirill ning seejärel liitus meiega ka Juri, ja me rääkisime sellest, et kui me ükskord pensionile jääme, on meil jutustada kõik need uskumatud lood ja mälestused ja need praegused on need kõige erilisemad," lausus Witkoff.