Isetehtud akusüsteem põhjustas Viimsis tulekahju

Ise tehtud akusüsteem põhjustas Viimsis tulekahju
21. märtsil teatas häirekeskus plahvatusest ja kiiresti arenevast tulekahjust Viimsi vallas. Päästeamet tuvastas, et tulekahju põhjustas isevalmistatud päikesepaneelide akusüsteem.

21. märtsil teavitati häirekeskust plahvatusest ja kiiresti arenevast tulekahjust Viimsi vallas Randvere külas Kibuvitsa teel.

Tulekahjus hävis pea täielikult ühekorruseline üksikelamu ning tuletõrjujad leidsid tulekahju koldekoha abiruumi põrandalt maja katusele paigaldatud päikesepaneelide akud.

Päästeameti statistika järgi põhjustab iga neljanda tulekahju elekter ning ka akude tulekahjude arv on päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Aivar Kuke sõnul tõusuteel.

"Akupõlengud saavad üldjuhul alguse akude sees olevate kemikaalide reaktsioonist ja see on plahvatuslik, suure purustusjõu ja ülikiire arenguga. Ei saa jätta mainimata tervet Mendelejevi tabelit, mis mürgiste gaasidena akust põlengu käigus väljuvad," ütles Kukk.

Uurimise käigus ei leidnud päästeamet ühtegi dokumenti või sertifikaati, mis tõendanuks, et akud ühendas ja paigaldas kvalifitseeritud spetsialist.

2025. aastal toimus päästeameti andmetel 408 tulekahju eluhoonetega, millest 357 olid aktiivses kasutuses. Põlengutest 29 protsenti oli seotud elektriga.

Ise tehtud akusüsteem Autor/allikas: Päästeamet

Toimetaja: Märten Hallismaa

