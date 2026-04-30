LHV panga juht Erki Kilu: mineviku edu ei garanteeri edu tulevikus

LHV panga juhi Erki Kilu sõnul on pangas praegu murdeaeg. Ta rõhutas, et pank tahab rohkem kliendile keskenduda ning et see toob paratamatult kaasa struktuurimuutused.

Kilu ütles ETV saates "Esimene stuudio," et panga tegemise hetkel ei saa kohe olla kasumi ootust ning esimesed aastad on kahjumlikud.

"Kasum tuleb alates viiendast või veel hilisemast aastast. Kui läheb hästi ja kliendid on olemas, siis tuleb ka kasum. Ma ei usu, et ühtegi panka tehakse sellepärast, et kasumit hakata teenima. Pigem on küsimus selles, kes on klient, kus me näeme turul enda jaoks ruumi, mis on tooted ja kuidas me neid tooteid kliendile pakume," rääkis ta.

Ligi 25-aastase LHV panga kasumiootus on 20 protsenti ehk suurusjärgus 100 miljonit eurot aastas. Kilu sõnul suudab pank ka kasvu hoida. "Viie aasta jooksul oleme Eestis kahekordistanud klientide arvu, hoiuste jääki ja laenuportfelli nii ettevõtete kui ka eluasemelaenude osas," märkis ta.

Saatejuht Mirko Ojakivi täheldas, et olenemata kasumile ja kasvule, väljendas panga üks omanikke Rain Lõhmus rahulolematust. Saatejuht küsis, kas Lõhmus nõuab suuremat tootlikust.

"Tootlus on üks aspekt, aga pigem häirib meid hetkel see, et edu, mis meil on minevikus olnud, ei garanteeri mingit edu tuleviku jaoks. Tegelikult peame täna tegelema sellega, kuidas tulevikus edukad olla, ja mõtlema, kuidas me viie või kümne aasta pärast oma tulemuse ära toome ning kuidas kliendid on rahul. See, millised tooted meil on ja kuhu me oleme jõudnud, on palju olulisem kui see, kus me täna oleme või mis me oleme saavutanud. Me oleme suurepärased tulemused ära toonud, aga küsimus on selles, kuidas nüüd edasi minna," selgitas Kilu.

Lõhmuse öeldut, et 10 protsenti töötajaid tuleks igal aastal välja vahetada, saab Kilu sõnul võtta kui hinnangut LHV juhtkonnale. Ta selgitas, et 10 protsendist rääkides oli jutt eelkõige kontseptsioonist, mitte konkreetselt personalipoliitikast – selles mahus inimeste korraga koondamine ja uute asemele leidmine oleks võimatu.

"Aga kui me vaatame, kui palju on LHV Pangas juba täna loomulik inimeste voolavus, siis see on kuskil 15–16 protsenti aastas. Sellest pooled on need, kes lähevad ise ära, ja pooled on need, kelle puhul tuleb panga poolt tööleping ära lõpetada või selleks ettepanek teha. Pigem peaks just seda osa kasutama inimeste vahetuseks, kompetentside tõstmiseks ja uute inimeste leidmiseks," rääkis ta.

LHV panga juht kordas Lõhmuse mõtet, et pank ei taha staare. "Pigem peaks olema tiimid tugevad ja ühtlased. Ma arvan, et kui me sellega tööd teeme, siis need inimesed, kes meil täna on, on ka palju õnnelikumad, sest nad näevad, et terve tiim toetab neid," ütles ta.

Kilu sai LHV panga juhiks 1. aprillil. Saatejuht küsis, milline on ta pilk – kas varasemad juhid on valed inimesed tööle võtnud?

"Üks osa on inimesed, teine osa on töökorraldus. LHV puhul tahaksin ka kindlasti rohkem kliendile keskenduda, pöörata meid rohkem näoga kliendi poole, ja see toob paratamatult kaasa struktuurimuutused. Osad inimesed vahetuvad. Ma ei hindaks seda, mis on olnud, pigem vaataksin, kuidas me tulevikus selle meeskonnaga hakkama saame," vastas Kilu.

Lõhmuse jutu 10 protsendi koondamisest on nii kliendid kui panga töötajad Kilu sõnul erinevalt vastu võtnud – osad nõustuvad, osad mitte. Töötajad on juhilt uurinud, kas koondamine võib ka neid puudutada. "Viimased 10 päeva on see minu põhiteema olnud. Koridoris, kohvinurgas, köögis, töölaua juures – igal pool. See on väga palju aega võtnud," sõnas Kilu.

"Selgitan eelkõige Raini mõtet, selgitan seda, kuhu me tahame minna, millised on meie prioriteedid ja kuidas me seda meeskonda edasi üles ehitame. Meil on jätkuvalt väga suured ambitsioonid: me tahame Eestis tugevamaks saada, Inglismaal oma ärimahte kasvatada ja ilmselt liikuda ka teistele turgudele. Seda kõike on võimalik teha ainult väga tugeva meeskonnaga. Keskpärase meeskonnaga me ühtegi nendest asjadest ei saavuta," lausus ta.