LHV pangast lahkub kaks juhatuse liiget

LHV pank kavandab organisatsiooni struktuuris muudatusi, muu hulgas tähendab see, et panga juhatusest kustutakse tagasi jaepanganduse juht Annika Goroško ja IT-juht Jüri Heero. Viimane peab lahkuma ka LHV Groupi juhatusest.

LHV pank teatas Tallinna börsile, et kavatseb ellu viia muudatused organisatsioonistruktuuris eesmärgiga liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas, suurendada tegevuste skaleeritavust ja toetada panga pikaajalist kasvu.

Organisatsioonistruktuuri peamiseks muudatuseks on üleminek seniselt funktsionaalselt ja kliendisegmentidel põhinevalt juhtimismudelilt tootepõhisele organisatsioonile. Muudatuse tulemusena asendub LHV panga jaepangandus nelja tootevaldkonnaga, milleks on pangaplatvorm, investeerimistooted, laenutooted ja kliendikogemus.

Selline ülesehitus võimaldab ettevõtte teatel tuua toodete arenduse, tehnoloogia, riskijuhtimise ja ärilise vastutuse konkreetse tootevaldkonna juhtimise alla ning loob selgema vastutuse toodete arengu ja tulemuste eest.

Lisaks tehakse LHV panga organisatsioonistruktuuris ka teisi väiksemaid muudatusi. Muudatused viiakse ellu järk-järgult selle aasta jooksul, millest esimesed muudatused jõustuvad 1. juunist.

Eelpool toodust tulenevalt kavatseb LHV panga nõukogu kutsuda panga juhatuse liikme kohalt tagasi jaepanganduse juhi Annika Goroško ja IT juhi Jüri Heero alates 1. juunist. LHV Groupi nõukogu kavatseb Heero tagasi kutsuda ka LHV Groupi juhatuse liikme kohalt. Heero töötas LHV pangas alates 1999. aastast ehk algusest peale.

"Uus, tootepõhine struktuur viib otsustamise ja vastutuse sinna, kus luuakse väärtust – tootearendusse. See on oluline samm meie pikaajalises strateegias kasvada tehnoloogiapõhise ja rahvusvahelise finantsgrupina," ütles muutuste selgituseks LHV Groupi juhatuse esimees Mihkel Torim.

LHV pangas vahetus tänavu kevadel ka juhatuse esimees, kui Kadri Kiiseli vahetas välja Erki Kilu.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis.