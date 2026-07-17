Pankade poolaasta kasumid langesid, laenumahud kasvasid jõudsalt

Swedbank Eesti kasum oli esimesel poolaastal umbes viis protsenti väiksem kui aasta tagasi, samas kasvasid eraklientide laenumahud seitse ja äriklientide omad kümme protsenti.

"Kõik toimub konkurentsi tingimustes ja kõik laenud koosnevad marginaalist, mida me teenime ja sellepärast on käinud turul vihane võitlus pankade vahel. Hoolimata sellest, et meie laenumahud on kasvanud, on tulud jäänud samaks ja kohati isegi vähenenud," rääkis Swedbank Eesti tegevjuht Olavi Lepp.

Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs märkis, et eluasemelaenude intresside marginaalid on viimastel aegadel alanenud. "Suuresti ei saa seda öelda ettevõtluslaenude kohta. Nende marginaal on jäänud samale tasemele kui eelmistel aastatel," nentis ta.

Samuti vähenes esimesel poolaastal pisut SEB kasum, kuigi laenuportfell kasvas üle kaheksa protsendi.

Laenuportfelli kiirest kasvust viimasel aastal teatas ka LHV.

Pankade kasumeid mõjutab suuresti laenuintresside tase, mis tänu madalale euriborile oli aasta alguses suhteliselt madal. Nüüd on euribor taas tõusma hakanud.

"Tervikuna meie ärimudel töötab. Jah, kõrgema euriboriga tihtipeale paremini, aga kõrgem euribor samal ajal lämmatab laenunõudlust. Sa justkui võidad parema marginali, aga saad väiksemad mahud," sõnas Lepp.

Tõrs märkis, et Eesti pankade laenuportfell on kasvanud kiiremini kui enamikus euroala riikides ning ka kaks korda kiiremini kui Eesti nominaalne majanduskasv. See teeb keskpangale muret.

"Kui vaatame, kust see kiire laenukasv tuleb, siis see tuleb eluasemelaenudest ja kommertskinnisvara sektorile antud laenudest. Need kasvud on üle kümne protsendi. Oleme juhtinud tähelepanu, et seal on risk. Eluasemelaenu kasv, mis on väga kiire, võib tekitada olukorra, et kui majandus peaks langema, siis võivad inimesed jääda raskustesse laenu teenindamisega," sõnas Tõrs.

Tõrs tõi ka välja, et laen moodustab varasemast suurema osa eluasemetehingute hinnast. Samuti torkab tema sõnul silma, et kui ärikinnisvaraga seotud laenud kiiresti kasvavad, siis tuleb juurde ka tühjana seisvaid büroopindu.