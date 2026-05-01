X!

Türgi laskemoonatehas tooks Ida-Virumaale ligi 1000 töökohta

Eesti kaitseväe liikursuurtükid Caesar kasutavad 155 mm laskemoona.
Eesti kaitseväe liikursuurtükid Caesar kasutavad 155 mm laskemoona. Autor/allikas: n-srs Markus Kaupmees, kpt Marina Loštšina / kaitsevägi
Türgi ettevõte ARCA lubab laskemoonatehase rajamisega luua Ida-Virumaale ligi 1000 uut töökohta. Laskemoonatehase rajamine suurendab konkurentsi tööjõuturul ja kergitab Kiviõli kinnisvarahindu.

Kiviõli lähistele rajatava laskemoonatehase tööjõuvajadus on hetkel üsna ähmane. Ettevõte on teatanud kuni 1000 töökohast, kuid kas tegemist on otseste töökohtade või on ligi 1000 sekka arvatud ka kaudsed töökohad, pole veel selge. Igatahes on laskemoonatootja teretulnud, sest Virumaal töökäsi jätkub.

"Kui vaadata tehase planeeritud asukohta ja võtta tööjõuareaal 30 kuni 35 kilomeetrit, siis selles areaalis elab 70 000 kuni 80 000 inimest. Sinna hulka kuuluvad nii Rakvere, Kohtla-Järve, Jõhvi. Ja kuna investeerimistähtajad on suhteliselt lühikesed, siis on ka tööjõu värbamise kiirus tõenäoliselt üsna suur, mis tekitab tööjõuturul teatud konkurentsi," ütles Ida-Viru Investeeringute Agentuuri juht Teet Kuusmik.

Teet Kuusmiku sõnul võib suurt hulka töökäsi vajav ettevõte üle meelitada pendelrändajaid, kes Virumaalt näiteks Tallinnas tööl käivad ning palgata spetsialiste välismaalt.

Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev loodab, et püsiva sissetulekuga töökohad ning ka uute töötajate saabumine parandab näiteks Kiviõli elamumajandust.

"Kui nõudlus kasvab, siis ühelt poolt väheneb tühjade eluruumide arv ja tõusevad mõnel määral kinnisvarahinnad ja siis võib-olla võtavad korteriühistud julgemini riske ja lähevad renoveerimistega edasi. Mõned võib-olla ka kolivad siia, aga kokkuvõttes, kuna meie ei tea, mis saab suurematest ettevõtetest, mis siin piirkonnas praegu tegutsevad, siis need lisanduvad töökohad toovad siia piirkonda stabiilsuse," ütles Dmitrijev.

Töötukassa Virumaa osakonna juht Anneki Teelahk kinnitab, et Virumaal on töötuid Kiviõli laskemoonatehase tööjõuvajadusest seitse korda rohkem. Ja kui töötutega kaubale ei saada, siis võib alati hakata teiste ettevõtete töötajaid üle meelitama.

"Töötajate üleostmine, ülemeelitamine on tegelikult tööturu toimimine, elavnemine. See on positiivne, sest et konkurents paneb ikkagi kõik pingutama. See tähendab, et teised ettevõtted peavad ka pingutama, et hoida oma inimesi. Kui me täna vaatame Virumaad, siis juba täna me võime öelda, et ainult 17 protsenti palkadest on vähem kui 1000 eurot. Nii et ikkagi tööandjad ka pingutavad," rääkis Teelahk.

Anneki Teelahki sõnul selgub laskemoonatehase tegelik tööjõuvajadus siis, kui ettevõte oma plaanidest töötukassale märku annab.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Loetumad uudised

30.04

Sõja 1527. päev: Ukraina ründas lõhkeainetehast Nižni Novgorodi oblastis Uuendatud

30.04

Anvar Samost saab Postimehe uueks peatoimetajaks Uuendatud

30.04

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

29.04

Norras leiti riigi ajaloo suurim viikingiaegne mündiaare

30.04

Valitsus teeb lisaeelarve

30.04

Suri kauaaegne rahvusringhäälingu töötaja Mai Mikiver

30.04

Veneetsia kunstibiennaali žürii astus pahameeletormi järel tagasi Uuendatud

30.04

Meedia: Iisrael loobus Ukraina väitel neilt röövitud vilja vastuvõtust

30.04

Kohus karistas telefonikelmide juhti vangistuse ja väljasaatmisega

30.04

Hans H. Luik: presidendi kriitikud on vahel rohkem edevad kui pädevad

ilmateade

loe: sport

09:46

Hayes-Davise võiduvise tõi Panathinaikosele lisaajal teise võidu

09:12

Lajal pidi Jiujiangis tunnistama hiinlase paremust

08:39

Knicks hävitas Hawksi, Timberwolves lõpetas Nuggetsi hooaja

08:05

TÄNA OTSE | Kaljul on Narvas võimalus vähemalt päevaks tabeli tippu kerkida

loe: kultuur

10:05

Kastellaanimaja galerii näitus seob Tammsaare tuntuima romaani kunstiga

09:43

Galerii: aasta jazz-muusiku tiitliga pärjati Maria Faust

30.04

Veneetsia kunstibiennaali žürii astus pahameeletormi järel tagasi Uuendatud

30.04

Marten Kuningas: karjääri alguses olid ambitsiooniks raha ja kuulsus

loe: eeter

30.04

Suri kauaaegne rahvusringhäälingu töötaja Mai Mikiver

30.04

Trompetist Jason Hunter: Miles Davis muutis meie muusikakuulamise oskust

30.04

HÕFF-i heategevuslikul oksjonil läheb müügile pruudi käsi ja klounide ninad

30.04

Kardioloog: infost pakatav maailm paneb põntsu unele ja südamele

Raadiouudised

30.04

Päevakaja (30.04.2026 18:00:00)

30.04

Asenduslaev tegi Kihnuga ühenduse pidamise kehvemaks

30.04

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

30.04

Raadiouudised (30.04.2026 15:00:00)

30.04

Tartu HLÜ juhatuse liige ei pea toimunud üldkoosolekut õiguspäraseks

30.04

Reedel kerkib õhutemperatuur kuni 20 kraadini

30.04

Magyar tahab suveks 10 miljardit eurot EL-i toetusraha liikuma saada

30.04

Eesti Energia teenis esimeses kvartalis 49 miljonit eurot puhaskasumit

30.04

Raadiouudised (30.04.2026 12:00:00)

30.04

Lammutustööd tõid Tartus nähtavale kunagise õllevabriku võlvkeldrid

