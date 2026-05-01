Türgi laskemoonatehas tooks Ida-Virumaale ligi 1000 töökohta

Kiviõli lähistele rajatava laskemoonatehase tööjõuvajadus on hetkel üsna ähmane. Ettevõte on teatanud kuni 1000 töökohast, kuid kas tegemist on otseste töökohtade või on ligi 1000 sekka arvatud ka kaudsed töökohad, pole veel selge. Igatahes on laskemoonatootja teretulnud, sest Virumaal töökäsi jätkub.

"Kui vaadata tehase planeeritud asukohta ja võtta tööjõuareaal 30 kuni 35 kilomeetrit, siis selles areaalis elab 70 000 kuni 80 000 inimest. Sinna hulka kuuluvad nii Rakvere, Kohtla-Järve, Jõhvi. Ja kuna investeerimistähtajad on suhteliselt lühikesed, siis on ka tööjõu värbamise kiirus tõenäoliselt üsna suur, mis tekitab tööjõuturul teatud konkurentsi," ütles Ida-Viru Investeeringute Agentuuri juht Teet Kuusmik.

Teet Kuusmiku sõnul võib suurt hulka töökäsi vajav ettevõte üle meelitada pendelrändajaid, kes Virumaalt näiteks Tallinnas tööl käivad ning palgata spetsialiste välismaalt.

Lüganuse vallavanem Dmitri Dmitrijev loodab, et püsiva sissetulekuga töökohad ning ka uute töötajate saabumine parandab näiteks Kiviõli elamumajandust.

"Kui nõudlus kasvab, siis ühelt poolt väheneb tühjade eluruumide arv ja tõusevad mõnel määral kinnisvarahinnad ja siis võib-olla võtavad korteriühistud julgemini riske ja lähevad renoveerimistega edasi. Mõned võib-olla ka kolivad siia, aga kokkuvõttes, kuna meie ei tea, mis saab suurematest ettevõtetest, mis siin piirkonnas praegu tegutsevad, siis need lisanduvad töökohad toovad siia piirkonda stabiilsuse," ütles Dmitrijev.

Töötukassa Virumaa osakonna juht Anneki Teelahk kinnitab, et Virumaal on töötuid Kiviõli laskemoonatehase tööjõuvajadusest seitse korda rohkem. Ja kui töötutega kaubale ei saada, siis võib alati hakata teiste ettevõtete töötajaid üle meelitama.

"Töötajate üleostmine, ülemeelitamine on tegelikult tööturu toimimine, elavnemine. See on positiivne, sest et konkurents paneb ikkagi kõik pingutama. See tähendab, et teised ettevõtted peavad ka pingutama, et hoida oma inimesi. Kui me täna vaatame Virumaad, siis juba täna me võime öelda, et ainult 17 protsenti palkadest on vähem kui 1000 eurot. Nii et ikkagi tööandjad ka pingutavad," rääkis Teelahk.

Anneki Teelahki sõnul selgub laskemoonatehase tegelik tööjõuvajadus siis, kui ettevõte oma plaanidest töötukassale märku annab.