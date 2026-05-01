Istanbulis vahistati 1. mai meeleavaldustel vähemalt 370 inimest

Välismaa
Meeleavaldajad Istanbulis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Türgi politsei pidas 1. mai meeleavaldustel Istanbulis kinni vähemalt 370 inimest, teatas sündmuskohal viibinud advokaatide ühendus.

Türgi kodanikuõiguste kaitse ühendus CDH teatas reedel sotsiaalmeedias, et kella 14.00 seisuga on nende andmetel Istanbulis kinnipeetuid 370.

Linna Euroopa poolel võeti eriliselt sihikule kaks rühmitust, mis kavatsesid marssida Taksimi väljakule – varasemate valitsusvastaste meeleavalduste toimumispaika –, mille politsei oli öösel sulgenud.

Türgi meedia, sealhulgas opositsiooniline veebisait Bir Gün, teatas vähemalt 57 vahistamisest.

Türgis on igal aastal 1. mail, mil tähistatakse töörahva ja tööliste püha, väljas suured politseijõud ning suur osa Istanbuli südalinnast Taksimi väljaku ümbruses suletakse.

Eelmisel aastal liikusid protestid linna Kadıköy piirkonda ja vahistati üle 400 inimese.

Reedel nähti Istanbuli kesklinna linnaosadele ligipääsu tõkestamas suuri politseiüksusi, kellest paljud olid märulivarustuses.

Mecidiyeköy linnaosas nägid AFP ajakirjanikud, kuidas politsei kasutas pisargaasi rahvahulga vastu, kuhu kuulusid ka marksistliku partei HKP liikmed.

Beşiktaşi linnaosa ümber piiranud politsei sekkus iga kord, kui meeleavaldajad skandeerima hakkasid. AFP nägi, kuidas mitu protestijat maha suruti.

Ametiühingud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid kutsusid 1. mai meeleavaldustele üles loosungi all "Leiba. Rahu. Vabadust.".

1. mail Taksimi väljakule marssimine on vasakpoliitika toetajatel traditsiooniks. Samas on võimud keelanud sellel väljakul igasugused meeleavaldused, kuna 1. mail 1977. aastal avati seal vasakpoolsete meeleavaldajate pihta tuli ja surma sai mitukümmend inimest. Rünnaku toimepanijad jäid leidmata.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS, "Aktuaalne kaamera"

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:58

Viljandi tuli käsipalli pronksiseeria avamängus välja suurest kaotusseisust

17:57

Ukraina ründas taas Tuapse sadamat Uuendatud

17:49

Istanbulis vahistati 1. mai meeleavaldustel vähemalt 370 inimest

17:32

Karmi varakevade läbi elanud Ebras stardib Hispaania velotuuril

16:53

Morten Siht jättis Viljandi järvejooksu võidu kodulinna

16:28

Kalju kerkis Narvas tabeliliidriks, Transile viies kaotus järjest Uuendatud

15:54

Käsipalli meistriliigas algavad kohamängud

15:41

GPS-i häireid on tulnud aina juurde, kuid lennuohutus siiani ei kannata

15:22

Vonn: ainult üks operatsioon veel minna

15:00

Euroopa Liidu ja Mercosuri suur kaubanduslepe jõustus

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo