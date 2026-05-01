Istanbulis vahistati 1. mai meeleavaldustel vähemalt 370 inimest

Türgi kodanikuõiguste kaitse ühendus CDH teatas reedel sotsiaalmeedias, et kella 14.00 seisuga on nende andmetel Istanbulis kinnipeetuid 370.

Linna Euroopa poolel võeti eriliselt sihikule kaks rühmitust, mis kavatsesid marssida Taksimi väljakule – varasemate valitsusvastaste meeleavalduste toimumispaika –, mille politsei oli öösel sulgenud.

Türgi meedia, sealhulgas opositsiooniline veebisait Bir Gün, teatas vähemalt 57 vahistamisest.

Türgis on igal aastal 1. mail, mil tähistatakse töörahva ja tööliste püha, väljas suured politseijõud ning suur osa Istanbuli südalinnast Taksimi väljaku ümbruses suletakse.

Eelmisel aastal liikusid protestid linna Kadıköy piirkonda ja vahistati üle 400 inimese.

Reedel nähti Istanbuli kesklinna linnaosadele ligipääsu tõkestamas suuri politseiüksusi, kellest paljud olid märulivarustuses.

Mecidiyeköy linnaosas nägid AFP ajakirjanikud, kuidas politsei kasutas pisargaasi rahvahulga vastu, kuhu kuulusid ka marksistliku partei HKP liikmed.

Beşiktaşi linnaosa ümber piiranud politsei sekkus iga kord, kui meeleavaldajad skandeerima hakkasid. AFP nägi, kuidas mitu protestijat maha suruti.

Ametiühingud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid kutsusid 1. mai meeleavaldustele üles loosungi all "Leiba. Rahu. Vabadust.".

1. mail Taksimi väljakule marssimine on vasakpoliitika toetajatel traditsiooniks. Samas on võimud keelanud sellel väljakul igasugused meeleavaldused, kuna 1. mail 1977. aastal avati seal vasakpoolsete meeleavaldajate pihta tuli ja surma sai mitukümmend inimest. Rünnaku toimepanijad jäid leidmata.