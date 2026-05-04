Graanul Invest katsetab Võrumaal kauba transportimist raudteel

Võrumaal katsetavad erinevad metsandusettevõtjad kauba transportimist raudteel, ent et rongid saaksid taristul liikuda kiiremini kui 60 kilomeetrit tunnis, vajab see lisainvesteeringuid.

Kui varem liikus Valga-Võru-Koidula liinil mõni rong kuus, siis nüüd väljub Võrust graanulitega kaubarong kuni maikuu lõpuni üle päeva.

Graanul Investi juhatuse liikme Jaano Haidla sõnul on rongil 12 vagunit, 36 konteinerit ning sinna mahub 800 tonni graanuleid.

"Rong liigub Võru raudteejaamast, kas siis mööda Koidula võis siis Valga jaama Muugale. Teisel päeval laetakse ta maha ja kolmandal päeval on ta jälle Võru tagasi. Võrus laadimised toimuvad üle päeva, selle testperioodi jooksul loodame teisaldada umbes 12 tonni graanuleid ja teha selle põhjal ka analüüsid, kas jätkata maatneetranspordiga või kolida osaliselt ringi ka raudteele," ütles Haidla.

Kuna Valga- Võru-Koidula raudteel on rongiliiklust vähe, siis hoitakse taristut sellises seiskukorras, et seal saaksid rongid 50-60 kilomeetrise tunnikiirusega sõita. Suurema kiiirusega liiklemiseks vajaks Eesti Raudtee kommertsosakonna juht Arthur Raichmanni raudteetaristu lisainvesteeringuid.

"Võru lähedal graanulhake tõesti plaanib pelletivedusid sellest aastast suvekuudest raudteel vedama hakata, mis on äärmiselt positiivne ja kui see läheb plaanitud mahus käima. See tingib meie poolt omakorda vajaduse üle vaadata raudtee seisukord ja seda ka parendada," sõnas Raichmann.

Huvi raudteetranspordi vastu on Võru linnapea Kalvi Kõva (SDE) välja näidanud teisedki kohalikud suurettevõtted.

"Kohtudes Võru maakonna suurte puiduettevõtjatega, siis kindlasti näiteks Barrus veab oma kaupa. Kui rong siit läheb kaubaga, siis mõned vagunid annaks juurde panna. See annaks väga suure tõuke paljudele ettevõtetele, kes liigutavad oma kaupa Võru ja Tallinna vahel," lausus Kõva.