X!

Züleyxa Izmailova: kõik teavad kliimakriisist, aga keegi ei vastuta

Arvamus
Züleyxa Izmailova
Züleyxa Izmailova Autor/allikas: Kalev Lilleorg
Arvamus

Kui kasutame loodusressursse raiskavalt ja kiire tulu nimel rohkem, kui need taastuda suudavad, siis kahaneb Eesti majanduse konkurentsivõime veelgi enam ja inimeste igapäevane toimetulek muutub praegusest veelgi keerulisemaks, kirjutab Züleyxa Izmailova.

130 aastat tagasi arvutas Svante Arrhenius, et CO₂ hulga suurenemine atmosfääris võib tõsta Maa temperatuuri. Kliimamuutuse põhjused ja tagajärjed on teaduses olnud teada üle sada aasta ning poliitikas vähemalt 40 aastat.

Taimar Ala kirjutas värskele Euroopa kliimaraportile viidates õigesti, et kliimamuutus on horisontaalne risk, mis mõjutab majandust, julgeolekut ja inimeste igapäevaelu, ning et kliimamuutuse, elurikkuse kao ja keskkonnasaaste koosmõjust tekkiv superkriis pole kauge tuleviku probleem, vaid praegune reaalsus.

Värskelt avaldatud raport näitab, et Euroopa on endiselt kõige kiiremini kuumenev manner ja kliimamuutuse mõjud ei avaldu enam üksikute äärmuslike nähtuste, vaid üha tihedamate ja tugevamate kuumalainete, põudade, põlengute ja kiirema lume- ning jääkatte sulamisena. Andmete kohaselt koges valdav osa Euroopast 2025. aastal pikaajalisest keskmisest kõrgemat temperatuuri. Sama ka Eestis, 2025. aasta kujunes mõõtmisajaloo üheks soojemaks.

See, mida keskkonnaagentuuri juht ütleb, on ammu teada ja rahvusvaheliselt kinnistunud arusaam. Kuid sellest diagnoosist jääb midagi väga olulist puudu. Kui probleem on nii ammu teada ja risk kogu ühiskonnale on nii selgelt sõnastatud, siis on see paratamatult otsese poliitilise vastutuse küsimus, kuid miks isegi aastal 2026 ei kajastu see Eesti poliitilistes otsustes?

Samuti ei maini keskkonnaagentuuri juht kordagi valitsust, mis dikteerib kehtivat kliimapoliitikat. Selline neutraalne kogu ühiskonda tegudele kutsumine jätab mulje, nagu oleks kliimakriis midagi abstraktset, millel puudub otsene seos poliitiliste otsustega.

Alates 2023. aasta kevadest kõik peamised keskkonna- ja kliimapoliitika kujundamise hoovad olnud peaministripartei, Reformierakonna, käes. Just selles ajaraamis on tehtud otsuseid, mis määravad, kas Eesti liigub kriisi leevendamise või süvendamise suunas.

Ajal, mil värsked kliimaraportid hoiatavad üha kasvavate tervise-, majandus- ja toidujulgeolekuriskide eest, alates rekordkuumusest kuni põllumajanduse saagikuse languseni, liigub Eesti valitsus vastupidises suunas. Kriisi leevendamiseks vajalike otsuste tegemise asemel püüab valitsus nii riigisiseselt kui ka Euroopa tasandil kliimapoliitikat hoopis nõrgestada, sealhulgas loobudes siduvatest sektoripõhistest eesmärkidest.

Selle asemel, et kujundada sisulist ja teaduspõhist kliimapoliitikat, on loodud kõlava nimega kliimaministeerium, mille tegevus on jäänud sisult õõnsaks. On kulutatud palju avalikku ressurssi ning ametnike, ettevõtete ja vabaühenduste tööaega, kuid tulemuseks on eelnõud, mis hoopis kinnistavad ja isegi hoogustavad senist loodusressursse üle ekspluateerivat majandusmudelit.

See on vastuolus nii valitseva teadusliku konsensuse kui ka valitsuserakondade valijatele antud lubadustega. Tegutsemine seisab valitsuse taga ja vastutust ei saa määrida kogu ühiskonna peale laiali.

Üle poole maailma SKP-st sõltub looduslikust kapitalist ja kui kliimakriis ja eluslooduse kadu ohustavad kogu maailma, aga ka Eesti majandust, toidujulgeolekut, inimeste tervist, elukvaliteeti ja sissetulekuid, siis on loogiline, et vastutustundliku valitsuse poliitika peaks olema suunatud loodusliku kapitali taastamisele.

Eesti metsad, elurikkus ja kliimaküsimused on majanduspoliitika tuum. Kui jätkame praeguse mudeliga, kus loodusressursse kasutatakse raiskavalt ja kiire tulu nimel rohkem, kui need taastuda suudavad, kahaneb Eesti majanduse konkurentsivõime veelgi enam ja inimeste igapäevane toimetulek muutub praegusest veelgi keerulisemaks. Nagu olen varem korduvalt kirjutanud, ei saa meie majandus olla jätkusuutlik ja edukas, kui see rajaneb omaenda ressursibaasi ammendaval ärimudelil.

Valitsus peab oma rekordmadalast toetusest lõpuks järeldused tegema, mureuimast üles ärkama ja otsustavalt tegutsema.

Ministeeriumides tuleb viivitamatult koostada eelnõud, mis ei piirdu ainult metsade ja laiemalt looduskeskkonna säästmisega, vaid on suunatud nende taastamisele. Täita tuleb lubadused kiireks üleminekuks taastuvenergiale ja kehtestada pesitsusrahu kõigis Eesti metsades ning lõpetada raied looduskaitsealadel. Samuti tuleb suunata automaksust laekuv tulu kaasaegse, üle-eestilise ühistranspordi arendamisse ning luua maksusoodustused kohalikele puu- ja juurviljakasvatajatele, et tugevdada nii toidujulgeolekut kui ka regionaalset majandust.

Kui kliimamuutus ohustab tõesti siseturvalisust, majandust ja riigikaitset, siis peab see kajastuma ka valitsuse prioriteetides, seadustes ja eelarveotsustes

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

04.05

Andrus Merilo: võiduks valmis kaitsevägi

04.05

Silver Reinsaar: kas prokuratuur kasutas Krachti kriminaalasja võimupöördeks?

04.05

Kaia Vask: tööandja teab kõike ja töötaja väga vähe

01.05

Hugo Rait Mei: üliõpilaste seas levib ohtlik kapitalismivastasus

09:44

Yoko Alender: kvaliteetset elukeskkonda ei saa kujundada krundi omanik üksi

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

30.04

Aimar Ventsel: Tallinn Music Week, Gruusia ja väikesed klubid

27.04

Riste Sofie Käär: meeskirjandus on kolinud raamatutest lädramuusikasse

27.04

Laura Kipper: inimeseks ei kasvata vaid paragrahvide toel

VIIMASED UUDISED

15:17

Nääs: Krachti juhtumi uurimine lähtus sihist seal igal juhul kuritegu näha

15:07

Eesti koondis tõi EM-ilt koju 31 medalit

14:46

EOK vastus: valimiste toimumisaja muutmine on võimalik ainult täiskogu otsusega

14:45

Niguliste muuseumi uue klaverisarja avab Havryil Sydoryk

14:43

Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendatakse 2028. aastaks

14:38

"Impulss": kuidas ERIAL võlausaldajad õnge võttis

14:38

Kell 20 "Impulss" investeerimisest ja hoiulaenuühistutest

14:15

VAATA OTSE | A-gruppi tõusnud jäähokikoondis lõpetab MM-turniiri Hiina vastu Uuendatud

14:13

Maksu- ja tolliameti peadirektorina jätkab Raigo Uukkivi

14:05

Ahto Pärl: Eesti energiapoliitika on jõudnud ristteele

14:04

ROK näitab e-spordile punast tuld

14:00

Venemaa lülitas Moskvas ja Peterburis mobiilse interneti välja

13:54

Doktoritöö: viljatusravi edu sõltub embrüo esimesest arenguetapist

13:43

Züleyxa Izmailova: kõik teavad kliimakriisist, aga keegi ei vastuta

13:33

Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas muusikaprogrammi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo