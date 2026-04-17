EL on 1990. aastast vähendanud kasvuhoonegaaside heidet 40 protsenti

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogused vähenesid aastatel 2023–2024 veel kolm protsenti, mille tulemusel on EL-i heitkogused kokku 40 protsenti väiksemad kui aastal 1990, nagu selgub ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonile esitatud ametlikest Euroopa Liidu andmetest ja reedel avaldatud Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) analüüsist.

EEA kasvuhoonegaaside heitkoguste andmeid analüüsiva ülevaate kohaselt on EL-i siseriiklike heitkoguste netovähenemist viimase 34 aasta jooksul mõjutanud taastuvenergia osakaalu suurenemine, vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitavate fossiilkütuste kasutamine, energiatõhususe paranemine ning majanduse struktuursed muutused.  Peaaegu kõik liikmesriigid on andnud oma panuse heitkoguste vähenemisse, vahendab keskkonnaagentuur. 

Suurem heitkoguste vähenemine on toimunud elektri- ja soojusenergia tootmises, töötlevas tööstuses ja ehituses, elamute kütmises ning raua- ja terasetööstuses. 

Maanteetranspordi heitkogused suurenesid nii reisijate- kui ka kaubaveos, hoolimata elektriautode kasutuselevõtust, kuna transpordinõudluse kasv ületas nende arengute positiivset mõju.

Külmutus- ja kliimaseadmetest pärit fluoritud süsivesinike (HFC) heitkogused kasvasid järsult aastatel 1990–2014, kuid on viimase kümne aasta jooksul vähenenud tänu ELi F-gaaside järkjärgulisele vähendamisele ja hiljutistele kasutuspiirangutele.

Metsade süsiniku netosidumine on vähenenud peamiselt metsade vananemise, raiete suurenemise ja kliimamõjude tõttu.

Elektri- ja soojatootmine ning elamu- ja tööstussektor olid kolm suurimat heitkoguste vähendajat. 

Elektri- ja soojatootmisest tulenevad heitkogused on alates 1990. aastast vähenenud 58 protsenti,  peegeldades nii  energiatõhususe paranemist kui ka üleminekut madalama süsinikusisaldusega kütustele. 

Aastatel 1990–2024 vähenes tahkete ja vedelate kütuste kasutamine soojuselektrijaamades vastavalt 68 ja 86 protsenti, samal ajal kui maagaasi kasutamine suurenes 44 protsenti. Samas gaasist tulenevad heitkogused on alates 2022. aastast vähenenud ligi 18 protsenti. 1990. aastal oli söetarbimine üle kolme korra suurem kui 2024. aastal.

Taastuvenergia osakaal elektri- ja soojusenergia tootmises on märkimisväärselt kasvanud ning toodetud fossiilenergia ühiku kohta eralduv CO2 kogus on vähenenud.

Elamumajandussektori heitmete märkimisväärne vähenemine on tingitud hoonete paremast soojustamisest, energiatõhususe suurenemisest ja soojematest talvedest, mis on vähendanud küttevajadust.

Heitkoguste vähenemist on suurel määral suunanud EL-i ja liikmesriikide poliitika: 1990. aastatest pärinevad põllumajandus- ja keskkonnameetmed ning alates 2005. aastast rakendatud kliima- ja energiapoliitika. Olulist rolli on mänginud muu hulgas EL-i heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) ja riiklikud meetmed sektorites, mis ei kuulu ETS-i alla, märkis EEA.

Agentuur täpsustas, et kasvuhoonegaaside inventuuris kajastatud riigisisesed netoheited ei hõlma rahvusvahelise lennunduse ega meresõidu heiteid. Seetõttu ei ole need otseselt võrreldavad Euroopa kliimamääruse 2030. aasta heitkoguste vähendamise eesmärgiga, kuna viimane hõlmab ka osa rahvusvahelise lennunduse ja meresõidu heitkogustest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS

Loetumad uudised

16.04

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

16.04

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

12:57

FT: Venemaa toob Donbassi vallutamiseks rindele 20 000 reservväelast Uuendatud

08:03

Ingrid Veidenberg lahkub Kroonika peatoimetaja ametist

04:37

Tööandjate hinnangul on Iraani sõja tõttu majandus liikumas kriisi

16.04

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

16.04

Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

13:58

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga Uuendatud

06:29

Reuters: USA lükkab edasi relvatarneid Euroopa riikidele

16.04

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

ilmateade

loe: sport

14:16

Djokovic jätab ka Madridi turniiri vahele

13:31

Savoie kübaratrikk andis Oilersile play-off'iks eelise

12:57

Vaheri ja Janseni hooaeg jätkub Portugali meistrivõistluste avaetapiga

12:18

Messi soetas Hispaanias David Raya ja Jordi Alba kasvatajaklubi

loe: kultuur

14:39

Uue muusika reede: Olivia Rodrigo, Tyla, Merilin Mälk, Céline Dion jpt

08:45

Arvustus. Roger Zelazny tuhandenäoline kangelane

08:20

Sinijärve raamatusoovitused: Anu Raud on sügaval südames, kõigile teada

16.04

Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

loe: eeter

13:58

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga Uuendatud

13:09

The Cure'i soojendav Duo Ruut: oleme jõudnud inimesteni, keda me ei oska ettegi kujutada

10:58

Harrastusteadlased leidsid kodukeldritest ligi 280 nahkhiirt

10:49

Londonis populaarset pastarestorani pidav eestlane: kodus keedan endale riisi

Raadiouudised

12:35

IMF: Lähis-Ida kriis lööb tugevalt maailma vaesemaid riike

12:30

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 15 kraadini

12:25

Raadiouudised (17.04.2026 12:00:00)

10:00

Eesti jääb Euroopa Liidu praktikalepingute direktiivi osas ettevaatlikuks

10:00

VKG peab hakkama tööjõudu jagama kahe kaevanduse vahel

09:55

Kohati sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (17.04.2026 09:00:00)

16.04

Päevakaja (16.04.2026 18:00:00)

16.04

Ministeerium: EL-i kriitiliste toormete keskus võiks tulla Eestisse

16.04

Sutt tahab metsaseaduse enne suve riigikokku saata

Viimased teleuudised

