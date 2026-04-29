Keskkonnaagentuur: 2025. aasta oli Eestis ajaloo üks kuumimaid

Eesti
Üleujutus Riia maanteel Tartus. 6. august 2024.
Üleujutus Riia maanteel Tartus. 6. august 2024. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Globaalsed kliimamuutused avalduvad teravalt Euroopas ning sealhulgas ka Eestis, kus 2025. aasta aasta oli keskmise temperatuuri poolest mõõtmisajaloo soojuselt kolmas, teatas keskkonnaagentuur.

Möödunud aasta oli Eestis püsivaatluste ajaloo üks soojemaid ja aastakeskmine õhutemperatuur ületas normperioodi 1991–2020 keskmist 1,6 Celsiuse kraadi võrra. Aasta oli mõõtmisajaloo soojuselt kolmas, selgus Euroopa kliimaraportist, mida keskkonnaagentuur vahendas.

Raporti järgi koges vähemalt 95 protsenti Euroopast 2025. aastal normperioodist 1991–2020 kõrgemaid aastakeskmisi õhutemperatuure. Rekordiline kuumalaine ulatus Vahemeremaadest Arktikani, Euroopa merealad registreerisid vaatlusajaloo kõrgeima pinnatemperatuuri aastakeskmise ning maastikupõlengud hävitasid üle miljoni hektari maad ehk suurima pindala mõõtmiste ajaloos. Samal ajal vähenes kõigis Euroopa liustikupiirkondades jäämass ning Gröönimaa jääkilp kaotas ühe aastaga ligi 139 gigatonni jääd.

Euroopa kiire soojenemine peegeldub selgelt ka Eesti vaatlusandmetes, tõdes keskkonnaamet, märkides, et viis kõige soojemat aastat Eesti vaatlusajaloos on esinenud alates 2015. aastast.

Euroopa kliimaraport 2025 kinnitab selgelt, et kliimamuutused kujundavad ümber meie looduskeskkonda, majandust ja igapäevaelu juba praegu ning Eesti ei jää neist muutustest kuidagi kõrvale ega puutumatuks, rõhutas agentuur.  

Kõige enam on Eestis soojenenud just talved, mis kinnitab ka laiemat Kesk- ja Ida-Euroopa trendi. Samuti sagenevad äärmuslikud ilmastikunähtused. 2025. aasta suvi oli näiteks Eestis märkimisväärselt sajune ning suvine sajuhulk oli Eesti keskmisena 299 millimeetrit ehk ligi kolmandiku võrra normist suurem. Intensiivsed vihmasajud põhjustasid mitmel pool lokaalseid üleujutusi ning kahjustasid põllu- ja aiamaid. Samal ajal registreeriti meil juulis ka kaks kuumalainet.

Keskkonnaagentuuri hinnangul kinnitavad raporti järeldused, et kliimamuutused ei ole kauge ja abstraktne tulevikumure, vaid Euroopas juba käimasolev reaalsus.

"Sageli kipume mõtlema, et kliimamuutused puudutavad eelkõige kaugeid piirkondi nagu põuast laastatud Aafrika või äärmuslike kuumalainetega silmitsi seisev Aasia. Tegelikkuses näeme ka Eestis üha selgemalt kliimamuutuste mõju, sest talved on märgatavalt soojenenud, sagenenud on kuumalained ning kasvab tugevate vihmasadude ja lokaalsete üleujutuste risk. Meid ja meie lähinaabreid Soomes tabas 2025. aastal erakordselt pikk ja intensiivne kuumalaine, mille mõju ulatus polaarjooneni. Ehk muutuv kliima kujundab juba praegu meie elu- ja looduskeskkonda ning kohanemine ei ole enam tuleviku küsimus, vaid tänane vajadus," ütles keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala pressiteate vahendusel.

Ta rõhutas, et keskkonnaagentuuri hinnangud põhinevad pikaajalisel ja ulatuslikul ilma- ning keskkonnaseire andmestikul. Agentuuri hinnangul tuleks kliimamuutuste leevendamist ja looduse hoidmist vaadata ühtse tervikuna, sest vastupidavad ökosüsteemid nagu metsad, märgalad, rabad ja rannikuökosüsteemid aitavad siduda süsinikku, leevendada üleujutuste mõju ning suurendada tervikuna ühiskonna kliimakindlust.

Euroopa kliimaraport rõhutab, et kliimamuutuste mõju ulatub ilmastikunähtustest palju kaugemale, mõjutades otseselt Euroopa elurikkust ja ökosüsteemide toimimist. Mereleitsakud, põuad, maastikupõlengud ja muutuvad sadememustrid avaldavad survet nii maismaa- kui ka mereökosüsteemidele, vähendades liikide elupaiku ning nõrgestades looduse võimet kliimamuutustega kohaneda.

Euroopa kliimaraporti 2025 (European State of the Climate) koostasid Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskus (ECMWF) ja Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) ja see annab annab põhjaliku ülevaate kliimamuutuste mõjust Euroopa loodusele, ühiskonnale ja majandusele.

Toimetaja: Mait Ots

08:25

Ka SEB Panga esimese kvartali kasum langes veidi

08:15

VAATA OTSE | Eesti jäähokikoondis viskas avakolmandikul kuus väravat Uuendatud

08:12

Swedbanki esimese kvartali kasum Eestis langes 55 miljonile

08:07

Jaekaubanduse müügitulu kasvas, toidukaupade müük jätkas langust

08:02

U-18 hokikoondis pidi tunnistama Austria paremust

07:48

Venemaa peab 9. mai paraadi ilma sõjatehnikata

07:46

Keskkonnaagentuur: 2025. aasta oli Eestis ajaloo üks kuumimaid

07:31

Kaksiktähtede juures võib planeete tekkida kiiresti ja hulgi

06:55

Luure: Venemaa valmistub sel aastal värbama tuhandeid välisvõitlejaid Uuendatud

06:45

Norstat: Isamaa langus peatus

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.04

Karis: Euroopa tegi Ukraina sõja alguses vea

28.04

AÜE lahkub naftakartellist OPEC Uuendatud

28.04

Prokuratuur laseks telefonikelmide võrgustiku juhi 8,5 miljoni tasumisel vabaks

28.04

Kreml üritab tänavu Moskvas 9. mai paraadi korraldada

28.04

Sõja 1525. päev: Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist Uuendatud

28.04

Iraani füüsikud näevad kosmilise vaikuse taga tsivilisatsiooni kiiret lõppu

28.04

WSJ: Iraan on kuhjuva toornafta tõttu hädas

28.04

Kapo kahtlustab politseinikku altkäemaksu võtmises

28.04

Stubb ja Karis: tuleb aeg, mil peame Venemaaga taas rääkima

27.04

Tehisintellekt on võtnud tõlkijatelt töö

08:15

VAATA OTSE | Eesti jäähokikoondis viskas avakolmandikul kuus väravat Uuendatud

08:02

U-18 hokikoondis pidi tunnistama Austria paremust

00:11

Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

28.04

Žalgiris alustas Euroliiga play-off'i kaotusega tiitlikaitsjale

28.04

Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

28.04

Eesti Kunstiakadeemias algas iga-aastane hindamismaraton

28.04

Galerii: kultuuriasutused korraldasid Tartus õppekäikude toetuseks meeleavalduse Uuendatud

28.04

Varem Sõpruse all tegutsenud Kai kino jätkab iseseisva asutusena

28.04

Margus Kiiver: maratoni finišis mind tabanud infarkt oli väga karm üllatus

28.04

Petersoo: kalli ja maitsva spargli saab toidus otsast lõpuni ära kasutada

28.04

Elina Netšajeva: mu negatiivsed mõtted viisid südame rütmihäireteni

28.04

Arhitekt Liis Tarbe: kuur on rikka elu tunnistus

28.04

Tartus kogunesid kultuuriasutused üle Eesti kultuurihariduse toetuseks protestile

28.04

Vaatamata suurele küttimismahule hindab riik Saaremaad suureks sigade aafrika katku ohuga piirkonnaks

28.04

Stubb ja Karis: tuleb aeg, mil peame Venemaaga taas rääkima

28.04

Lätis ei vaibu tipp-poliitikute lennureisidega seotud skandaalid

28.04

Eesti Raudtee korrastab tänavu 100 raudtee ülekäigukohta üle Eesti

28.04

Eestis tekitavad Karise väljaütlemised eriarvamusi

28.04

Tallinnas asuva Kai kunstikeskuse kino hakkab tegutsema iseseisvalt

28.04

Päevakaja (28.04.2026 18:00:00)

28.04

Raadiouudised (28.04.2026 15:00:00)

28.04

Raadiouudised (28.04.2026 12:00:00)

