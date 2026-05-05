Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendatakse 2028. aastaks

Tallinna linna kui omaniku ootuste järgi viiakse Tallinna Haigla konsolideerimisprotsess läbi etapiviisiliselt ning esimeses etapis ühendatakse Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla 2028. aasta alguseks.

Koos kahe linnale kuuluva keskhaiglaga liidetakse kontserni koosseisu ka Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik, teatas Tallinna linnavalitsus.

Tallinna lastehaigla võimalik kaasamine Tallinna Haigla kontserni jääb tulevikku. Sotsiaalminister Karmen Joller on näiteks öelnud, et toetab lastehaigla liitmist riigile kuuluva Põhja-Eesti regionaalhaiglaga.

"Tallinna Lastehaigla konsolideerimine kontserni on praegu teadlikult pausile pandud. Me ei ole sellest loobunud, kuid peame oluliseks aeg maha võtta ning seda teemat väga põhjalikult analüüsida ja kaaluda, et tagada lastele ka tulevikus parimad ravivõimalused," ütles Tallinna abilinnapea abilinnapea Riina Solman.

Linna seatud üldised eesmärgid Tallinna Haiglale näevad ette, et kontserni kaudu korraldatakse tütarettevõtjate tervishoiuteenuseid viisil, mis tagab varasemast tõhusama juhtimise ja koordineerimise, ressursside optimaalse kasutamise ning kvaliteetsete teenuste osutamise. Ravi kvaliteet ja kättesaadavus peab seejuures olema tagatud nii Tallinna ja Harjumaa elanikele kui ka üleriigilise tähtsusega erialadel kõigile Eesti elanikele. Kontsern peab tagama tervishoiuteenuste toimepidevuse ka hädaolukorras.

"Aktsiaseltsi Tallinna Haigla kaudu ühendab linn oma haiglad ja tervishoiuasutused ühtseks organisatsiooniks, et tõsta nende efektiivsust ja ühtlustada kontserni juhtimisfunktsioonid. Vabanevad rahalised vahendid saab suunata ravikvaliteedi parendamisse, personali arendamisse ja uutesse strateegilistesse investeeringutesse," ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp.