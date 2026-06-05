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Volke: LTKH naistekliiniku juht eksis reeglite vastu ja esitas valeväiteid

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Lääne-Tallinna keskhaigla (LTKH) juhatuse liikme-ravijuhi Vallo Volke sõnul tulenes nende naistekliiniku ülemarst-juhataja, kauaaegse naistearsti Piret Veeruse vallandamine patsiendiohutuse reeglite rängast rikkumisest, mille kohta Veerus esitas valeväiteid.

LTKH lõpetas neljapäeval Piret Veerusega päevapealt töösuhte ning reedesel pressikonverentsil ütles Vallo Volke, et põhjuseks oli usalduse kaotus.

"Detailidesse laskumata, haiglas võib ravi käigus juhtuda ka olukordi, kus tekib kahtlus, et ravi tulemus saaks olla parem. Nimetame neid potentsiaalseteks ohujuhtumiteks. Seadus, ministri määrused, haigla sisekord näevad ette, et me kõiki neid juhtumeid käsitleme - registreerime, analüüsime ja leiame lõpuks, kas me oleksime saanud töötada haiglana paremini või oli kõik läinud nii, nagu oli oodata ühel Euroopa haiglalt," kirjeldas Volke juhtunu tagamaid.

Ta lisas, et kui tegu on potentsiaalselt välditava kahjuga või selle kahtlusega, tuleb haiglal sellest oma kindlustusseltsile teada anda.

"Etteheide meie kliinikule oli ränk patsiendiohutuse reeglite vastu eksimine ehk avastasime haigusjuhu, mis meie hinnangul oli potentsiaalne kahjujuhtum, millest oli vaja teatada kindlustusele. Kõik need protsessid olid jäänud kliiniku poolt tegemata," sõnas Volke.

Tema sõnul oli ta selle juhtumi kohta varem Veeruselt selgitusi küsinud, uurinud, kas on selline kahtlus, kuid talle esitati vastuseks valeväiteid.

"Sain vastuseks, et kõik kulges tavapäraselt. Räägime väga ränkade tagajärgedega haigusjuhust," lausus Volke. "Kokkuvõtteks tähendab see, et me ei saa sellises olukorras töösuhet jätkata."

Volke märkis, et kliinikujuht peab vastutama kvaliteedi eest kliinikus, kaasa arvatud selle eest, et kõik kahtlusega juhud registreeritaks ja neid menetletaks.

"Me ei räägi arsti tegevusest ja tema kvaliteedist. Räägime juhtumist, mis on jäänud uurimata ja registreerimata. Uurime selle otsast lõpuni läbi ja lõpuks selgub, kui palju on selles osas, mida haigla saab paremini teha," lausus ta.

Juhatuse liikme sõnul on naistekliinik väga heas töökorras

LTKH 36 töötajat tegid hiljuti avaliku pöördumise, kus tõid välja, et 74 arsti ametikohast on täidetud vaid 44 ning inimesed on ülekoormatud, väsinud ja ärevad. Naistekliiniku töötajate hinnangul võivad haigla juhtimisprobleemid, personalipuudus ja spetsialistide lahkumine ohustada naiste ning vastsündinute ravi kvaliteeti ja patsiendiohutust.

Volke sõnul kohtus ta reedel naistekliiniku kolleegidega ning selgitas olukorda. Ta märkis, et äkilised muudatused põhjustavad loomulikult reaktsioone ja ebakindlust, kuid haigla arutaba asju ja püüab seda leevendada.

"Naistekliinik on täna väga heas töökorras," kinnitas juhatuse liige. "Meie kliinikus töötab 51 arsti, nad täidavad 41 arsti ametikohta ja lisaks töötab meil kümme spetsialiseeruvat arsti."

Volke lisas, et naistekliinikus ei ole täna ühtki arsti töökuulutust, mis tähendab, et kliinik ei ole öelnud, et sooviks arste juurde palgata.

"Selge, et kõigi töö on pingeline ja me hea meelega spetsialistide olemasolul võimalik, et palkaksime inimesi juurde, aga täna on töö tehtud, kvaliteet garanteeritud ja haigla töötab ilma tõrgeteta," sõnas Volke.

Joller ootab Tallinnalt selgitusi

Sotsiaalminister Karmen Joller kirjutas Tallinna linnapeale Peeter Raudsepale ja abilinnapeale Riina Solmanile, et tema hinnangul ei ole tegu tavapärase töökorraldusliku pingega suure organisatsiooni sees, sest LTKH naistekliinik on üks Eesti olulisemaid sünnitusabi ja günekoloogia keskusi, kus sünnib iga neljas Eesti laps.

Seetõttu soovib Joller, et Tallinna linn kui omanik teataks muu hulgas kiiresti, kuidas kavatseb maandada LTKH naistekliinikus riske naiste tervisele ja laste ravile ning kuidas tagab, et sünnitusabi ja töökorraldus oleks vajalike spetsialistidega kaetud.

"Kui murest räägivad korraga kliinilised juhid, anestesioloogid, ämmaemandad ja eriala võtmespetsialistid, siis ei tohi seda käsitleda lihtsalt organisatsioonisisese rahulolematusena," sõnas sotsiaalminister.

Tallinna plaani järgi peaks LTKH ja Ida-Tallinna keskhaigla ühendatama Tallinna Haiglaga 2028. aasta alguseks.

Uudis on täiendamisel.

Toimetaja: Karin Koppel

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