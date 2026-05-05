Silmapaistev haridusuuendus tõi Pärnusse aasta kooli tiitli

Tänavune aasta kooli tiitel läks Pärnu Koidula gümnaasiumile, kes rakendab edukalt uurimuslikku õpet. "Väga hea tunne on, tegime ära, tõime võidu Pärnusse, täpselt nii, nagu alguses mõtlesime," nentis Pärnu Koidula gümnaasiumi direktor Indrek Kaldo.

Võidu kojutoomiseks valmistuti teadlikult ja süsteemselt. Üks tähtsamaid kriteeriume aasta kooli valimisel on silmapaistev haridusuuendus.

"Viimastel aastatel tehtud haridusuuendus oligi uurimuslik õpe," selgitas Kaldo. "See tähendab, et loodussuuna keemiatundidest 90 protsenti toimub keemialaboris ja pooled bioloogiatunnid bioloogialaboris ehk õpilased praktiseerivad katseid."

Kooli 11. klassi õpilased Loore Lee Allmaa ja Elisabeth Tagobert rõõmustavad aasta kooli tiitli üle väga ja kiidavad koolikeskkonda.

"Minu üks lemmikasju on see, et meil on nii palju suundi, et õpilane saabki valida endale sobiva," ütles Allmaa. "Kui näiteks tahab õppida arstiks, saab minna loodussuunda, seal süvendatult õppida bioloogiat ja keemiat. Kui on huvi majanduse vastu, saab süvendatult õppida majandust ettevõtlussuunal. Iga noor leiab siit endale suuna, mis teda huvitab."

"Mulle eriti meeldib, et õpetajad on hästi vastutulelikud ja arvestatakse alati kõigi vajadustega," lisas Tagobert.

"Õpetajad kohtlevad õpilasi võrdsetena ja nendega on väga kerge rääkida. Meil on ühtehoidvad klassid ning toimuvad erinevad võistlused, näiteks lauluvõistlus, kus osaletakse klassikavadega. Harjutame ühiselt laulmist ja tantsimist, alati on väga lõbus," sõnas ta.

Pärnu Koidula gümnaasium toob kokku ka kohaliku kogukonna, näiteks korraldab kool ülelinnalist noorte öölaulupidu.