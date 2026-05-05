Urmas Lüüs seadis Võrumaa muuseumi kogu põhjal kokku näituse

Võrumaa muuseumi 60. tegevusaasta tähistamise puhul tõi kunstnik Urmas Lüüs muuseumi hoidlatest välja hulga huvitava ajalooga museaale, mille ta ühendas oma loominguga ja seadis nendest kokku isikunäituse.

Lüüsi isikunäituse "Issand, kui sina oled igal pool, siis miks mina olen veel kusagil" loomise üheks tingimuseks oli, et kasutada oleks kõiki üle 60 000 muuseumi museaali.

"Küsiti, et milliseid asju ma siin näha sooviksin – ma ütlesin, et ma soovin kõiki näha. Siis ma olingi kolm-neli päeva järjest siin keldris ja nende asjade abil ehitasin siia kokku kaheksa ruumi. Kõik need ruumid on otsekui väikesed lavakujundused, kus tegevus veel puudub ja inimene saab ise oma peas selle loo lõpuni mõelda. Võtsin ära ajaloo raskuse nende asjade tagant, kasutasin neid lihtsalt visuaalselt enda materjalide osana ja kombineerisin muuseumi asjadest uued teosed," nentis Lüüs.

Näiteks omaette elamuse võib pakkuda näituse nurk nimega "Vanaema tuba", kus on kujutatud lamavat inimest oma voodis.

"Tema puhul üllatab heas mõttes see, kui palju ta jätab vaatajale ruumi. Meil ei ole siin ühtegi tutvustavat teksti, aga lihtsalt on ruumiplaan tubade nimedega ning kõigil külastajatel ja vaatajatel tekib oma seos ja oma lugu," ütles muuseumi galerist Jana Huul.

60 aasta jooksul on Võrumaa muuseumi kogusse kogunenud palju väärtuslikke esemeid, mis kõik sageli näitusele ei jõua.

"Kunstnik Lüüsiga oli väga huvitav kogusid läbi käia. Tal oli palju oma mõtteid, mida ta täpselt tahaks, aga lõpuks nende retkede käigus jõudsime selleni, et oleks hea muuseumikogudest välja tuua neid esemeid, mis ei pääse teistele näitustele mingitel põhjustel," märkis muuseumi peavarahoidja Mirja Ots.

Urmas Lüüsi isikunäitus on avatud Võrumaa muuseumis kuni 14. juunini.