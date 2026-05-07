Otse kell 11: Tallinn tutvustab ühistranspordi liinivõrgu uuendusi
Tallinna abilinnapea Joel Jesse, Tallinna Linnatranspordi juht Kaido Padar ja Tallinna liikuvusameti juhataja asetäitja Olev Parts annavad neljapäeval pressikonverentsi, kus tutvustavad ühistranspordi uuendatud liinivõrku. Kell 11 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Pressikonverentsil antakse ülevaade liinivõrgu muudatustest, mida on linnaosades toimunud avalike arutelude ja linlaste tagasiside põhjal täpsustatud ning täiendatud ja mis on kavas jõustada 1. augustil 2026.
