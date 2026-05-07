Viljandi linnavõim keelas vikerkaarevärvides kanga lahti rullimise ürituse

Maakonnaleht Sakala kirjutas, et vikerkaarevärvides kanga lahtirullimine oleks osa Eesti, Läti ja Leedu kultuurifestivalist Baltic Pride, mida on kolmes riigis korraldatud 2009. aastast alates.

Ürituse ühe korraldaja Eva-Maris Küngase sõnul oli linnavalitsusest nädal tagasi saadud vastus ühene: "Linn ei lubanud meil seda üritust korraldada. Ei-d põhjendati sellega, et selline üritus ei ole kooskõlas Viljandi kogukonna liikmete ootustega. Ja et 1. juuni on lastekaitsepäev, siis lisati, et see ei ole lastesõbralik üritus."

Viljandi linnapea Jaak Pihlak ütles, et selliste ürituste puhul tuleb vaadata üldist konteksti. "Alati on oluline, kuidas sellised teemad võivad üldsust riivata ja milliseid vastandumisi võib see ühiskonnas tekitada," lausus Pihlak ja keeldus rohkem kommenteerimast.

Viljandis on võimul Isamaa ja EKRE koalitsioon. Isamaa sai viimase kohalike valimistega 27-liikmelises volikogus 11 ja EKRE kolm kohta. Opositsioonis on valimisliit Südamega Viljandis üheksa ja Reformierakond nelja kohaga.