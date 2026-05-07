Elektritõukerattad jõudsid Võru linna tagasi

Märtsi lõpus avalikkuseni jõudnud teade, et tänavu Bolti elektritõukerattaid Võrru ei tule, enam ei kehti, kuna Võru linnavalitsus andis aprilli lõpus Bolt Operations OÜ-le loa teenuse osutamiseks ning tõukerattad jõudsid linna tagasi.

Bolti tõukerataste suuna juhi Karl Apsoloni sõnul otsustati tegutseda vastavalt Võru linna protsessidele, et vältida ebavajalikke viivitusi teenuse pakkumises, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees.

Samal ajal suhtleb ettevõte eri osapooltega, sealhulgas õiguskantsleri ning justiits- ja digiministeeriumiga, et selgitada välja, kas sellise tasuküsimine, mida omavalitsus teenuse osutamise eest soovis, on seaduspärane.

Tõukerataste täpset arvu piirkonnas Bolt ei avalda, kuna see olevat ärikriitiline info ning rataste hulk on ajas muutuv, sõltudes nõudlusest ja muudest oludest.

Linnavalitsuse otsuse kohaselt võib firma elektritõukerataste laenutamiseks ettenähtud kohad paigaldada ja neid seal hoida ajavahemikul 27. aprillist 31. detsembrini või kuni lume tulekuni.