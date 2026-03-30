Sel hooajal ei pruugi Bolti tõukerattad Võru linnapilti jõuda

Bolti tõukerattad on olnud osa Võru linnast juba viis aastat, kus need on eriti suurt kasutust leidnud just seal baseeruvate USA liitlaste poolt. Sel hooajal ei pruugi aga Bolti tõukerattad Võru linnapilti jõuda, kuna Võru linn ja Bolt ei saa kokkuleppele teenustasu osas.

2021. aastal jõudis Võru linnapilti 70 Bolti tõukeratast, millel oli üle linna 10 laenutuspunkti. Tõukerataste arv suurenes linnas aastast aastasse ning teenus on populaarne. Nagu teistel kauplejatel tuleb ka Boltil maksta Võru linnale kauplemistasu

"Võru linnas kogu toimetamine tänavatel, kauplemine toimub kauplemiskorra alusel ja Bolti tõukerattad möödunud aastal omasid piltlikul öeldes kauplemiskohti, maksid kuus 300 eurot möödunud aastal. Siis Bolt tuli ja ütles, et see summa käib neile üle jõu, et äkki saaks seda kuidagi vähendada," lausus Võru linnapea Kalvi Kõva.

Võru linnavalitsus alandas hinda 150 euro peale. Bolti seisukoht on aga, et nende puhul pole tegemist tänava peal kauplemisega.

"Küllap see ongi tõlgendamise koht, kas sellel puhul on tegemist hooajalise kaubandusega või mitte. Meie vaatest ei ole, sellepärast et me pakume renditeenust, kus kauplemine toimub internetis," ütles Bolti tõukerataste suuna juht Karl Apsolon.

Nüüd on võimalus, et Bolti tõukerattad Võru linna tänavatele ei jõuagi. Toitlustusettevõtteid teeb see uudis murelikuks.

"Päris paljud, suvel eriti turistid, täpselt samamoodi USA liitlased, kes olid meile üks väga suur kliendigrupp – nemad jõudsidki just nendega (Boltiga – toim.) meieni," märkis Eva sushi OÜ juhataja Hannabell Vissel.

Kas see 150 eurot on see summa, et teha seda mainekahju linnale ja kas sellest võiks lihtsalt loobuda?

"Kas tõukerattaid pakkuvale Bolti firmale 150 eurot on selline summa, millega nad otsustavad, et nad Võru linna ei tule. See ongi see küsimus," lausus Kõva.

"Mõneti võiks ja peaks küsima seda, et kas on, mida investeerida. Meil on ka palju kohalikke omavalitsusi, kus me opereerime ja me maksame oma teenusele peale. Sellise pretsedendi seadmine ja pikem risk, mis juhtub aastate jooksul – summad kipuvad aastast aastasse paisuma – ei ole jätkusuutlik selle teenuse pakkumisele," lausus Apsolon.

Kuigi osapooled on valmis teemat edasi arutama, on Võru linnapeal ka selge sõnum.

"Eks nüüd Tuul ja teised kuulevad, et Võrumaal on selline võimalus, turg on avanenud. Ma arvan, et kindlasti aasta pärast, võib-olla juba sellel aastal ka teised pakkujad tulevad Võrru," ütles Kõva.