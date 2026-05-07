Pildid: augustis rakenduvad Tallinna liinivõrgu muudatused

Tallinn avalikustas liinivõrgu muutmise kolmanda etapi ettepanekud märtsis ning peale kohtumisi linnaosade elanikega ning kooskõlastamist linnaosavalitsustega tehti plaanidesse mõned muudatused. Muudatused hakkavad bussiliinidel kehtima tänavu augustis.

Tagasiside põhjal võttis linn mõned plaanitud muudatused tagasi: näiteks jääb liin 13 endiselt läbima Ülemiste linnakut, kuigi vähemas mahus kui praegu. Senisele liikumisteele jäävad liinid 20 ja 23 ehk muudatusettepanekuid ellu ei viida.

Kuigi Kristiine linnaosa inimesed olid vägagi nõus liini 28 plaanitud muudatustega, mis oleks liini toonud rohkem Kristiine linnaosasse ja suunanud selle täispikkuses läbima Linnu teed, otsustati Kristiine linnaosa vanema palvel liini 28 muudatus vähemalt seekordsest paketist välja jätta.

Külla aga viiakse ellu liinide 1 ja 14 ühendamine, mis tähendab uut otseühendust Vana-Pääsküla ja Viimsi vahel.

Liin nr 18 hakkab liikuma senise 18A liikumisteel Urda ja Viru keskuse vahel, peatudes liikumistee kõikides peatustes.

Liin nr 19 ehk senine 20A suunatakse Laagrist Kadaka puiestee kaudu Mäepealse tänavale, seejärel Akadeemia teelt E. Vilde tee kaudu Lepistiku peatuseni, Tammsaare teele, Tondi tänava kaudu, Pärnu mnt ja Liivalaia tänavale, lõppsihiks oleks D-Terminal.

Sellega luuakse täiendav ning kiirem ühenduse Liivalaia tänaval olevate töökohtadega ning otseühenduse sadamasse, Kesklinnast saaks tihedama ühenduse Mäepealse ja Laagri suunal.

Kokku pannakse liinid 21 ja 21B ning uus liin 21 hakkab Kakumäelt Viru keskusesse sõitma läbi Vana-Rannamõisa tee.

Liin 24 hakkab liikuma Akadeemia teelt otse Kadaka peatusesse, aga kuivõrd Mäepealse ja Rehe piirkond jääks siis kesklinnaga otseühenduseta, luuakse juurde liin 24A. Liinil 24 hakkavad sõitma seniste tavabusside asemel pikemad liigendbussid.

Kokku pannakse liinid 41 ja 41B.

Kui plaanis oli liinide 48 ja 65 liita ning ära kaotada paljud liini 48 peatused, siis tagasiside järel jäävad senise liini 48 peatused uuele liinile 65 alles.

Uute muudatustena asendatakse liin 29 liiniga 31A, mida pikendatakse Iru hooldekoduni. Liinide 31 ja 31A liikumisteed viiakse Tähesaju teelt tagasi Laagna teele.

Lahekalda elanike palvel viiakse liin 44 Lahekalda kvartalisse, kuhu tekib uus bussipeatus.

Kõikide muudatustega saab tutvuda vastaval veebiküljel.