X!

Tartu linn tõstab bussipiletite hinda

Eesti
Buss Tartus.
Buss Tartus. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Eesti

Tartu linnavalitsus esitas volikogule ettepaneku, mille kohaselt tõusevad 1. juulist Tartus bussi- ja rattaringluse piletihinnad. Tunnipiletite hinnad tõusevad keskmiselt 20, pikemate perioodipiletite hinnad umbes 15 protsenti.

Hinnamuudatus puudutab nii tunnipileteid kui ka perioodipileteid. Tunnipiletite hinnad tõusevad keskmiselt 20 protsenti, pikemate perioodipiletite hinnad umbes 15 protsenti, teatas Tartu linnavalitsus.

Näiteks tõuseb tunnipileti hind tartlasele bussis 1 eurolt 1,20 euroni ning mittetartlasele 1,50 eurolt 1,80 euroni. Soodustunnipilet linna lastele ja noortele kallineb 0,60 eurolt 0,75 euroni. 30 päeva pilet tõuseb tartlasele 18,50 eurolt 21,30 euroni. Rattaringluse 30 päeva pilet tõuseb 12 eurolt 14 euroni ning bussi ja rattaringluse ühispilet 30 päevaks kallineb tartlasele 26 eurolt 30 euroni.

 Hinnatõusu taga on viimaste aastate jooksul kasvanud kulud, märkis linnavalitsus.

"Tartus katavad suurema osa ühistranspordi kuludest linna maksumaksjad ühiselt ja väiksem osa tuleb piletitulust. Indekseerimise tulemusena on ühiselt makstav osa jõudsalt kasvanud ning piletitulu osa vähenenud. Algsele tasakaalule lähemale jõudmiseks ja ühistranspordi kvaliteedi säilitamiseks oleme sunnitud küsima suurema panuse ühistranspordi kasutajatelt," lausus abilinnapea Priit Humal.

Võrreldes 2019. aastaga, mil käivitati praegune liinivõrk, on Tartu ühistranspordi kulud suurenenud ligi 80 protsenti, samas kui piletitulu on kasvanud umbes 42 protsenti, märkis linnavalitsus.

Suurim mõju kuludele on olnud kütuse, tööjõu, hoolduse ja varuosade hinnatõusul. Piletihinnad Tartus on püsinud muutumatuna alates 2022. aasta juulist.

Koos hinnamuudatusega muudetakse ka piletisüsteemi. Väikese kasutuse tõttu lõpetatakse viie päeva pileti müük koos vastavate sooduspiletitega nii bussis kui ka rattaringluses. Täiendavalt lõpetatakse rattaringluse tunnipileti müük, mille asemel saab kasutada pikemaid perioodipileteid või minutipõhist hinda 0,20 eurot minuti koha.

Kui volikogu ettepaneku heaks kiidab, hakkavad muudatused kehtima alates 1. juulist, seni kehtivad praegused bussi- ja rattaringluse piletihinnad.

Toimetaja: Marko Tooming

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:03

Eve Põtter: kes tasakaalustab laenuandja jõu, kui kaalul on su kodu?

13:59

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jüri Luik

13:51

Poliitikud pole Kaljulaidiga presidendivalimistest rääkinud

13:45

Man City naised peatasid Chelsea domineerimise

13:34

Harri Tiido: külmast kandist, mis võib kuumaks minna

13:26

Ligi Mülleri ettepanekust: ma ei usalda erakondi sellistes kokkulepetes

13:25

Kokkav Roosa Pipar: suutsime krõmpsuva naadisalatiga ka meeste meelt muuta

13:05

Üle pika aja teise ringi jõudnud Buffalo alustas võiduga

12:56

Tartu linn tõstab bussipiletite hinda

12:53

Saksa turist sai lamamistoolist ilmajäämise eest kohtu otsusel hüvitist

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:23

Ukraina droonid tabasid Moskva lähedal Vene armee logistikakeskust Uuendatud

07:41

Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni Uuendatud

06.05

Uus juhihoiatussüsteem muutub juulis kõigile uutele sõidukitele kohustuslikuks

06.05

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

06.05

Tööturul valitseb juhtide üleküllus

06.05

USA ja Iraan lähenevad väidetavalt sõja lõpetamise kokkuleppele Uuendatud

06.05

Vene keskpanga endine ametnik: hirm pani eliidi Putini sõda toetama

06.05

Sõja 1533. päev: Zelenski süüdistas Venemaad Kiievi pakutud relvarahu eiramises Uuendatud

08:02

HTM-i osakonnajuht: Tartu rahu võib mõjuda osale elanikkonnast keeruliselt

09:35

Viljandi linnavõim keelas vikerkaarevärvides kanga lahti rullimise ürituse

ilmateade

loe: sport

13:45

Man City naised peatasid Chelsea domineerimise

13:05

Üle pika aja teise ringi jõudnud Buffalo alustas võiduga

12:47

Jõesaare klubi sai Euroliiga meeskonnalt lüüa

12:26

Meeste kurlingukoondis avas MM-i kvalifikatsiooniturniiril võiduarve

loe: kultuur

10:49

Olari Elts: mikromuudatused peatasid orkestrist lahkumise vaid hetkeks

10:45

Kellerteatris esietendub uus Eesti triller "Maarja tõmbas Tinderi"

09:47

Arvustus. Tuha all on tunda hõõgumist. Kas küpseb seal kartul?

06.05

Veneetsia bienaali avapäeva varjutasid boikotid ja protestid

loe: eeter

13:25

Kokkav Roosa Pipar: suutsime krõmpsuva naadisalatiga ka meeste meelt muuta

11:25

Kirna mõisapargi külastajaid ootab tänavu ligi 150 tulbisorti

09:52

Andrus Kivirähk: eestlase koht ongi olla pidevalt Tammsaare maailmas

09:01

Video Ninjade teisest lavaproovist: Eurovisiooni laval on väga hea tunne

Raadiouudised

12:50

Trump: Iraan tahab kokkuleppele jõuda

12:45

Vallavanema sõnul pole laskemoonatehas Lüganuse jaoks mingi eriline asi

12:40

Tallinna ühistranspordi liinivõrgu muudatused rakenduvad augustis

12:40

Reede tuleb päikesepaisteline

12:25

Raadiouudised (07.05.2026 12:00:00)

09:50

Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni

09:45

Pevkur viis lahinguvalve eelnõu valitsusse

09:40

Õhutemperatuur kerkib kuni 14 kraadini

09:25

Raadiouudised (07.05.2026 09:00:00)

06.05

Tööturul on tippjuhte rohkem kui pakutavaid ametikohti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo