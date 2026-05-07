Tartu linn tõstab bussipiletite hinda

Hinnamuudatus puudutab nii tunnipileteid kui ka perioodipileteid. Tunnipiletite hinnad tõusevad keskmiselt 20 protsenti, pikemate perioodipiletite hinnad umbes 15 protsenti, teatas Tartu linnavalitsus.

Näiteks tõuseb tunnipileti hind tartlasele bussis 1 eurolt 1,20 euroni ning mittetartlasele 1,50 eurolt 1,80 euroni. Soodustunnipilet linna lastele ja noortele kallineb 0,60 eurolt 0,75 euroni. 30 päeva pilet tõuseb tartlasele 18,50 eurolt 21,30 euroni. Rattaringluse 30 päeva pilet tõuseb 12 eurolt 14 euroni ning bussi ja rattaringluse ühispilet 30 päevaks kallineb tartlasele 26 eurolt 30 euroni.

Hinnatõusu taga on viimaste aastate jooksul kasvanud kulud, märkis linnavalitsus.

"Tartus katavad suurema osa ühistranspordi kuludest linna maksumaksjad ühiselt ja väiksem osa tuleb piletitulust. Indekseerimise tulemusena on ühiselt makstav osa jõudsalt kasvanud ning piletitulu osa vähenenud. Algsele tasakaalule lähemale jõudmiseks ja ühistranspordi kvaliteedi säilitamiseks oleme sunnitud küsima suurema panuse ühistranspordi kasutajatelt," lausus abilinnapea Priit Humal.

Võrreldes 2019. aastaga, mil käivitati praegune liinivõrk, on Tartu ühistranspordi kulud suurenenud ligi 80 protsenti, samas kui piletitulu on kasvanud umbes 42 protsenti, märkis linnavalitsus.

Suurim mõju kuludele on olnud kütuse, tööjõu, hoolduse ja varuosade hinnatõusul. Piletihinnad Tartus on püsinud muutumatuna alates 2022. aasta juulist.

Koos hinnamuudatusega muudetakse ka piletisüsteemi. Väikese kasutuse tõttu lõpetatakse viie päeva pileti müük koos vastavate sooduspiletitega nii bussis kui ka rattaringluses. Täiendavalt lõpetatakse rattaringluse tunnipileti müük, mille asemel saab kasutada pikemaid perioodipileteid või minutipõhist hinda 0,20 eurot minuti koha.

Kui volikogu ettepaneku heaks kiidab, hakkavad muudatused kehtima alates 1. juulist, seni kehtivad praegused bussi- ja rattaringluse piletihinnad.