Tarbijahinnaindeks tõusis aprillis aastaga 3,4 protsenti

"Lähis-Ida sõjaliste konfliktide tõttu jätkus diislikütuse ja bensiini kiire hinnatõus, millel oli suur mõju ka aprilli tarbijahinnaindeksile," sõnas statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuht Lauri Veski.

Võrreldes 2025. aasta aprilliga mõjutasid tarbijahinnaindeksi tõusu enim transpordi 9,2 protsendi ning eluasemega seotud kulutuste 3,7 protsendi suurune kallinemine.

Transpordi hinnatõusu vedasid peamiselt diislikütuse kallinemine 39,1 protsenti ja bensiini kallinemine 10,3 protsenti.

Eluasemekulude hinnatõusu taga oli elektri hinnatõus 4,8 protsenti ja veevarustuse hinnatõus 16,3 protsenti.

Vastupidist mõju avaldasid indeksile riiete ja jalatsite hinnad, mis on aastaga 4,3 protsenti langenud.

Toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid aprillis aastaga 2,6 protsenti.

"Alkohoolsete jookide viieprotsendise ja tubaka 16-protsendise hinnatõusu taga olid osaliselt aktsiisitõusud, kusjuures tubakaaktsiisi on aasta jooksul tõstetud kahel korral," selgitas Veski.

Võrreldes eelmise aasta aprilliga kallinesid köögiviljad 8,2 protsenti, värske või külmutatud liha 2,9 protsenti, munad 11,8 protsenti, kohv 10 protsenti ja šokolaad 11,5 protsenti. Või hind on jätkanud langust, olles aprillis 24,5 protsenti odavam kui aasta tagasi samas kuus.