USA tööturg ületas teist kuud järjest ootusi

Tööhõive kasv oli oodatust kiirem ning loodud töökohtade arv ületas ökonomistide prognoose peaaegu kahekordselt.

USA tööstatistika büroo (BLS) avaldatud andmetest selgus ühtlasi, et töötuse määr püsis 4,3 protsendi tasemel.

Hormuzi väina sulgemine vastusena USA ja Iisraeli rünnakutele Iraanis vallandas ülemaailmse energiakriisi, mis tõstis bensiini hinda Ühendriikide tarbijate jaoks.

Värskeimatele numbritele eelnesid suured kõikumised uute töökohtade arvus. Veebruaris vähenes põllumajandusvälise sektori töökohtade arv 156 000 võrra, märtsis aga kasvas 185 000 võrra.

Aprilli tugevate tööturu andmete toel tugevnesid ootused, et föderaalreserv jätab intressimäärad muutmata.

Märtsi ja veebruari andmete korrigeerimise tulemusel kasvas uute töökohtade arv viimase kolme kuu jooksul keskmiselt 48 000 võrra.

Oodatust paremate andmete toel kerkisid ka USA peamised aktsiaindeksid. S&P 500 tõusis 0,8 protsenti ja Dow Jonesi tööstuskeskmine 0,2 protsenti.

Ökonomistide hinnangul on need numbrid julgustavad, tuues esile eriti tugevaid tulemusi jaemüügis ning veondus- ja laondussektoris.

"Mõlemad annavad suhteliselt positiivseid signaale tarbijate mittekohustuslike kulutuste olukorra kohta, vaatamata sellele, et kõrgemad bensiinihinnad andsid löögi ostujõule," märkis Capital Economicsi Põhja-Ameerika majandusanalüütik Thomas Ryan.

Samas viitas ta aruandes leiduvale vastakale teabele, sealhulgas aeglasele palgakasvule ja tööturu üldisele kokkutõmbumisele olukorras, kus tööd otsivate inimeste arv väheneb.

"Eelnevale vaatamata on tegemist positiivse tööhõivearuandega, mis kinnitab seisukohta, et tööturg on stabiilne ja võib isegi kiireneda," lisas analüütik.

Uuringufirma Pantheon Macroeconomics USA peaökonomisti Samuel Tombsi sõnul hakkab töökohtade kasv lähikuudel aga tõenäoliselt aeglustuma.

Hiljutised küsitlusandmed viitavad värbamise aeglustumisele ning töötuse määr võib aasta lõpuks tõusta 4,3 protsendilt 4,7 protsendini, mis sunniks föderaalreservi alates detsembrist intressimäärasid langetama.