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Teises kvartalis töötus vähenes

Eesti
Ehitajad.
Ehitajad. Autor/allikas: ERR
Eesti

Statistikaameti andmetel oli teises kvartalis töötuse määr 6,6 protsenti, tööhõive määr 68,6 protsenti ja tööjõus osalemise määr 73,4 protsenti. Töötuse määr vähenes, kuid hõive näitajates olulist paranemist ei olnud.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Tea Vassiljeva sõnul viitab töötuse vähenemine majandusolukorra paranemisele. "Samas hõives tõusu ei paista ja mitteaktiivsete suur osatähtsus tööealiste hulgas suuremaks optimismiks veel põhjust ei anna," ütles Vassiljeva.

Hõivatuid oli tänavu teises kvartalis 691 600, mida oli 5700 inimese võrra vähem kui aasta varem, kuid 5300 võrra enam kui esimeses kvartalis. Tööhõive määr 68,6 protsenti oli veidi madalam kui aasta varem ning üksnes 0,6 protsendipunkti kõrgem kui selle aasta esimeses kvartalis.

"Seega suve algusele omane hõive kasv, mida teise kvartali andmetes viimastel aastatel näha on olnud, jäi tänavu pigem tagasihoidlikuks," kommenteeris Vassiljeva.

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenes hõivatute arv põllumajanduses, metsamajanduses ja kalapüügis ning teenuste sektoris, samas kui tööstuses ja ehituses püsis hõivatute arv stabiilne.

"Eraldi palgatöötajate arvu vaadates näeme aasta lõikes kasvu tööstuses ja ehituses ning ka teenuste sektoris," täpsustas Vassiljeva.

Tallinnas vähenes hõivatute arv aastaga 5800 inimese võrra, mida on rohkem kui kogu Eestis kokku.

"Tähelepanu väärivad Tallinnast väljapoole jääv Harjumaa ja Lõuna-Eesti – need olid ainsad piirkonnad, kus hõive suurenes nii aasta kui ka kvartali võrdluses, samas kui mujal hõivatute arv vähenes," tõi juhtivanalüütik välja.

Töötuse määr on langenud 0,5 protsendipunkti võrra

Küsitlusuuringu andmetel oli teises kvartalis 49 000 töötut, mida oli 10 200 inimese võrra vähem kui aasta varem. Töötuse määr 6,6 protsenti oli teise kvartali näitajatest madalaim alates 2023. aastast.

"Ka tänavuse esimese kvartaliga võrreldes oli töötuid 3200 inimese võrra vähem ning töötuse määr 0,5 protsendipunkti väiksem. Sellega järgivad töötuse uuringuandmed sarnast langustrendi töötukassa registreeritud töötute näitajatega," selgitas juhtivanalüütik. 

Noorte olukord tööturul on endiselt keerukas

15–24-aastaste noorte töötuse määr oli tänavu teises kvartalis endiselt kõrge (22,4 protsenti), kuid jäi siiski alla eelmise aasta teise kvartali väga kõrgele näitajale (25,4 protsenti) ning pisut ka tänavusele esimesele kvartalile (22,8 protsenti).

"On tavapärane, et noorte huvi töötamise vastu kasvab teises ja kolmandas kvartalis, kui on suvine koolivaheaeg, ning ühes sellega suureneb ka nende tööjõus osalemine. Tänavune hea uudis on aga see, et noored mitte ainult ei otsinud tööd, vaid ka leidsid töö,2 kommenteeris Vassiljeva.

Hõivatud noori oli tänavu teises kvartalis 3300 võrra rohkem kui aasta varem ning noorte tööhõive määr 33,8 protsenti oli 1,5 protsendipunkti võrra suurem kui mullu teises kvartalis.

Toimetaja: Mari Peegel

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