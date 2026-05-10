Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 10. mail kell 6.20:

Venemaa rikkus Ukrainas relvarahu

Vene droon tabas 9. mai ööl elamut loodepoolses Harkivi linnas, vähem kui 24 tundi pärast seda, kui pidi algama Venemaa ja Ukraina vaheline kolmepäevane relvarahu.

Droonirünnak tabas üheksakorruselist hoonet linna tööstusrajoonis, teatas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnjehubov. Tsiviilelanikke sai kannatada — sealhulgas kaks 8-aastast poissi, kellel tekkis äge stressireaktsioon.

Kohalike võimude teatel suri rünnakute tagajärjel kaheksa inimest, kellest neli surid koheselt ning veel neli hiljem haiglas saadud vigastuste tagajärjel.

Kuberneri sõnul töötavad rünnakupaigas päästeteenistused.

Rünnak toimus relvarahu esimesel päeval, mis pidi kestma 9.–11. maini. USA president Donald Trump teatas relvarahust 8. mail pärast seda, kui Venemaa ja Ukraina olid kumbki esitanud omaette relvarahualgatused.

Tsiviilohvreid teatati 9. mail ka teistes rindelähedastes piirkondades. Zaporižžja oblasti kuberner Ivan Fjodorov ütles, et Vene FPV-droon tabas Polohivski rajoonis autot, tappes 67-aastase mehe ja vigastades veel kahte inimest.

Dnipropetrovski oblastis hukkus pommitamise tagajärjel 46-aastane naine ning 87-aastane naine sai vigastada, teatasid piirkondlikud võimud.