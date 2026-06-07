Sõja 1565 päev:Ukraina ründas energia- ja transporditaristut okupeeritud aladel

Ukraina droonid tabasid öösel vastu pühapäeva okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut, teatas sõltumatu sotsiaalmeedia uudistekanal Exilenova Plus.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 7. juunil kell 21.33:

-Vene droon tabas tuumakütuse hoiustamisrajatist Tšornobõli lähedal;

- Venemaa sõnul lasti ööpäevaga alla 500 drooni;

- Zelenski saabus Suurbritanniasse pidama liitlastega kaitsekõnelusi;

- Ukraina tabas rünnakuga Krimmi ühendavat silda;

- Ukraina ründas naftahoidlat Krimmis;

- Ukrainameelne Vene partisanirühm ründas raudteejaama Venemaal;

- Ukraina ründas energiataristut okupeeritud Luhanskis ja Donbassis;

- Venemaa on asunud ründama transpordiühendusi Harkivi ja Sumõ vahel;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1350 sõdurit;

- Venemaa droonirünnakutes hukkus Ukrainas kaks inimest.

Vene droon tabas tuumakütuse hoiustamisrajatist Tšornobõli lähedal

Ukraina ametnike sõnul tabas Vene droon tuumakütuse hoiustamise rajatist Tšornobõli elektrijaama lähedal.

Ukraina riiklik tuumaenergiaagentuur Energoatomi sõnul tabas droon rajatist kohaliku aja järgi umbes kell 2.10 öösel. Rünnakus sai osaliselt kannatada rajatise konteinerite vastuvõtuhoone, kuid seal ei hoitud tol hetkel kasutatud tuumakütust.

Tabamuse tagajärjel puhkes umbes 40 ruutmeetri suurune tulekahju, mis hiljem kustutati.

Eraldiseisvates avaldustes ütlesid Ukraina sõjaväe peastaap ja riiklik tuumaenergiaagentuur, et kiirgustase on stabiilne ning vigastatutest ei ole teatatud.

Hiljem lausus Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et äärmiselt nurjatu rünnak oli tahtlik.

Ukraina tabas rünnakuga Krimmi ühendavat silda

Tšontšari küla lähedal asuv sild, mis ühendab okupeeritud Krimmi Vene vägede kontrolli all olevate aladega Lõuna-Ukrainas, sai kahjustusi Ukraina droonirünnakus ööl vastu pühapäeva, teatas Ukraina armee.

Sillale tehtud rünnakut kinnitas ka Hersoni oblasti okupeeritud osa nukuvalitseja Volodõmõr Saldo.

Ukraina armee teatel oli rünnaku strateegiline eesmärk lõigata ära Vene vägede varustamine lisaüksuste, moona ja kütusega rindejoonel Huljapole lähedal.

Rünnakus kasutati Ukrainas valmistatud Fire Point droone ja uusi Behemothi kaugmaadroone, lisati teates.

Ukraina ründas naftahoidlat Krimmis

Pühapäeva hommikul tabas õhurünnak naftahoidlat okupeeritud Krimmis. Rünnaku alla sattunud Semikolodjanski hoidlas puhkes tulekahju.

Lenino küla lähedal asuvat naftahoidlat kasutatakse ka piirkondliku logistikakeskusena, mida käitab peale Krimmi okupeerimist Vene ettevõte.

Vene okupatsioonivõimud pole rünnakut kommenteerinud.

Zelenski saabus Suurbritanniasse pidama liitlastega kaitsekõnelusi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus pühapäeval Suurbritanniasse, et pidada Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa liidritega kaitsealaseid kõnelusi.

"Olen täna Suurbritannias. Toimuvad kahepoolsed kõnelused Keiriga ning kohtumine E3 pluss Ukraina formaadis: Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Saksamaa kantsler Friedrich Merz ja Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer," ütles Zelenski Facebooki postituses.

Venemaa sõnul lasti ööpäevaga alla 500 drooni

Venemaa kaitseministeerium ütles pühapäeval, et viimase ööpäevaga lasi Venemaa õhukaitse alla 500 Ukraina drooni.

Laupäeval lasid Venemaa õhukaitsejõud 13 tunni jooksul alla üle 300 Ukraina drooni.

Venemaa droonirünnakutes hukkus Ukrainas kaks inimest

Venemaa droonirünnakutes hukkus Ukrainas kaks inimest, teatasid ametnikud pühapäeval.

Venemaa droonirünnakus hukkus Ukraina lõunaosas Zaporižžja oblastis 56-aastane väikebussijuhina töötanud mees, teatas Ukraina riiklik eriolukordade teenistus pühapäeval sotsiaalmeedias.

Eraldiseisvas rünnakus hukkus 59-aastane mees Dnipropetrovski oblastis Kesk-Ukrainas, kui Vene droonid ja lennukipommid langesid kahele piirkonnale, postitas oblasti sõjaline juht Oleksandr Ganža pühapäeval sotsiaalmeedias.

Rünnakutes sai haavata 35-aastane mees ja kahjustada sai taristu, ütles Ganža.

Ukrainameelne Vene partisanirühm ründas raudteejaama Venemaal

Ukraina-meelsed partisanid saboteerisid 7. juuni varahommikul Venemaa linnas Voronežis raudteetaristut, teatas rühmitus Atesh.

"Meie liikumise agendid viisid Voronežis läbi sabotaažioperatsiooni raudteejaamas. Operatsiooni tulemusel hävitati raske raudtee remondikraana EDK-300/5 seeriast – äärmiselt haruldane tehnika, mille tootmine on lõpetatud," kirjutas rühmitus sotsiaalmeedias.

Operatsioon on Ateshi väitel keerulisemaks muutnud kahjustatud taristu taastamise, kuna Venemaa raudtee-ettevõttel on nende sõnul alles vaid mõned üksikud samasugused kraanad.

"Hävitatud kraana asendamine nõuab märkimisväärselt aega ja ressursse. Seni, kuni [Venemaa president Vladimir] Putini armee otsib asendust, töötab piirkonna raudteesõlm ja logistika piiratud taastamisvaruga," teatas rühmitus.

Voronež asub ligikaudu 170 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Partisanirühmitus Atesh teatab regulaarselt sabotaažioperatsioonidest Venemaal.

Ukraina ründas energiataristut okupeeritud Luhanskis ja Donbassi

Ukraina droonid tabasid laupäeval öösel vastu pühapäeva okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut, teatas sõltumatu uudistekanal Exilenova Plus sotsiaalmeedias.

Luhanski oblastis Rodakove küla lähedal sihiti 6. juuni hilisõhtul ründedroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektrialajaam, teatas väljaanne.

Donetski oblastis Tšõstjakove lähedal puhkes 7. juuni varahommikul tulekahju teisel raudteetaristu objektil.

Ründedroonid tabasid 7. juuni varahommikul ka Zuhresi linnas Donetski oblastis asuvat soojuselektrijaama.

Donetski ja Luhanski oblastid moodustavad Donbassi piirkonna, mis langes esmakordselt Venemaa vägede kontrolli alla 2014. aastal.

Venemaa kasutab sõja varustamiseks raudteid ja peamisi maanteid. Ukraina on rünnanud Venemaa sõjalist logistikat ajal, mil Moskva jätkab pealetungi ja korraldab surmavaid rünnakuid Ukraina linnade vastu.

Venemaa on asunud ründama transpordiühendusi Harkivi ja Sumõ vahel

Agressorriigi Venemaa sõjavägi alustas juunis rünnakuid Harkivi ja Sumõ vahelisele transpordiühendusele, ütles Ukraina kaitseministri nõunik Serhi Beskrestnov sotsiaalmeedias .

"Kuu algusest saati on vaenlane rünnanud transpordiühendusi Harkivi ja Sumõ vahel," ütles ta.

Tema sõnul ründasid Venemaa väed Bohoduhhivi lähedal asuvat maanteelõiku, mis asub piirist kõige lähemal – 20 kilomeetri kaugusel.

"Sellises olukorras autojuhtidelt ettevaatlikkust paluda tundub mõttetu; me peame välja mõtlema, mida teha," kirjutas Beskrestnov.

Nagu teatas Ukrinform, siis kasutab Venemaa Ukraina-vastastes rünnakutes Shahed-tüüpi droone sisuliselt otse tehasest.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1350 sõdurit

kraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 373 620 (+1350)

- tankid 11 989 (+6)

- jalaväe lahingumasinad 24 700 (+4);

- suurtükisüsteemid 43 479 (+82);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1844 (+7);

- õhutõrjesüsteemid 1407 (+2);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1595 (+10);

- operatiivtaktikalised droonid 334 063 (+2245);

- tiibraketid 4733 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 104 051 (+393);

- eritehnika 4257 (+4);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.